PiS zmieni nazwę? "Opcja atomowa", posłowie już komentują

Jarosław Kaczyński i jego otoczenie wciąż nie mogą się pogodzić z utratą władzy. PiS co prawda formalnie wygrało wybory parlamentarne, ale wiadomo, że nie jest w stanie utworzyć rządu. Nową większość parlamentarną tworzą teraz Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga.

Nic dziwnego, że na Nowogrodzkiej pojawiają się pomysły na to, jak odwrócić niekorzystny trend i nie ponieść kolejnej wyborczej klęski (bo czymś takim jest, mimo wygranych wyborów, perspektywa oddania władzy opozycji). Jedną z propozycji, które leżą na stole, jest zmiana nazwy. Jak ustaliła Gazeta.pl, ta koncepcja jest w kierownictwie PiS poważnie rozważana.

PiS zmieni nazwę? Kaczyński ma rozważać "opcję atomową"

Oczywiście, nie stanie się to w ciągu najbliższych dni, a raczej roku czy miesięcy. Nie wiadomo, jaka miałaby być nowa nazwa ani w jaki sposób partia chciałaby się dzięki niej uwiarygodnić wśród swojego elektoratu. Wiadomo zaś, że prezes poparłby taki "rebranding", jeśli miałoby to jego macierzystej formacji pomóc w kolejnych elekcjach. Okazją do przetestowania tego rozwiązania już wkrótce.

Wiosną odbędą się bowiem wybory samorządowe. Akurat na tym szczeblu szyldy partii ogólnopolskich nie zawsze pomagają, więc poszczególnie ugrupowania decydują się na inne rozwiązanie, np. poparcie kandydatów, który startują ze swoich lokalnych komitetów. Jak podała Gazeta.pl, zniknięcie nazwy "Prawo i Sprawiedliwość" "oznaczałoby opcję atomową" i "symboliczny koniec pewnej epoki na polskiej prawicy, a wręcz w polskiej polityce". Dlatego nie ma na razie jednoznacznej decyzji.

PiS co prawda od 2015 roku występuje wraz z mniejszymi ugrupowaniami politycznymi (Solidarna/Suwerenna Polska, OdNowa, Partia Republikańska, kiedyś też Porozumienie) jako Zjednoczona Prawica. Wszyscy jednak wiedzą, że to PiS jest tam dominującym bytem. I to z partyjnych list PiS kandydowali do Sejmu i Senatu reprezentanci wszystkich składowych ZP.

W PiS dementują doniesienia mediów. "To jeden ze stu pomysłów"

Przedstawiciele PiS dementują jednak te doniesienia. Marek Suski - jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Kaczyńskiego - w rozmowie z Interią podkreślił, że "PiS pozostanie PiS", a nawet pozwolił sobie na humorystyczne wtrącenie.

Słyszałem, że nazwę chce zmieniać Koalicja Obywatelska na Kolumna Europejska. A koalicja sejmowa na PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Rozbiorowa - Marek Suski

- Są różne pomysły, bardziej i mniej mądre, to jeden ze stu pomysłów, które od wyborów się gdzieś tam pojawiły. Nie przywiązywałbym się do tego - powiedział Interii inni z polityków obozu władzy, ale tym razem anonimowo. Jeszcze inny z rozmówców przekonywał, że zmiana nazwy nie ma sensu, bo pod nią PiS wygrało kilka razy wybory, więc "nie to jest problemem".

Zmiany nazw w polskiej polityce. Przodowała w tym Lewica

Co ciekawe, zmiana szyldu w polskiej polityce nie jest niczym nowym. Gazeta.pl przypomniałam, jak to Socjaldemokracja RP pod koniec lata 90. zmieniła się w Sojusz Lewicy Demokratycznej, a ten po latach i po fuzji z nowo powstałą Wiosną (utworzoną w dużej mierze przez byłych członków SLD) jest już Nową Lewicą. Z kolei PO jest największą częścią Koalicji Obywatelskiej. I to jej logo (biało-czerwone serce), a nie "platformerskie" (uśmiechnięty, pomarańczowy kontur Polski) jest bardziej promowany w mediach.

PiS powstało w 2001 roku po odejściu bardziej konserwatywnych działaczy z rządzącej wówczas koalicji AWS i na fali popularności Lecha Kaczyńskiego - ówczesnego ministra sprawiedliwości. Od 2005 roku partia posługuje się tym samym znakiem graficznym - głową orła w białej koronie, którego dolna część prowadzi do widocznego na niebieskim tle biało-czerwonego napisu, tworzącego akronim nazwy.

Źródło: Radio ZET/Gazeta.pl/Interia