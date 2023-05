PiS znowu strzela sobie w kolano? Nagrali skandaliczny spot. "Szorujecie po dnie"

Na 4 czerwca w Warszawie zaplanowany jest marsz "przeciw PiS", zorganizowany przez Donalda Tuska. Po tym, jak Andrzej Duda podpisał ustawę powołującą komisję ds. zbadania wpływów rosyjskich - zwaną potocznie "lex Tusk" - demonstracja traktowana będzie jako sprzeciw wobec planów polowania na przeciwników politycznych ze strony partii rządzącej.

Marsz 4 czerwca. Reakcja na powołaną przez PiS komisję

Biorąc pod uwagę zapowiedzi polityków opozycji - liderzy wszystkich najważniejszych ugrupowań zadeklarowali udział w wydarzeniu - oraz "ferment" w sieci, w najbliższą niedzielę można się spodziewać rekordowej frekwencji.

Nic dziwnego, że PiS próbuje zniechęcić do tej inicjatywy część społeczeństwa, zwłaszcza, że pierwsze reakcje na powołanie tej komisji są w zdecydowanej większości negatywne. Dominują opinie, że PiS chce skorzystać z autorytarnego rozwiązania (jak ocenia się komisję), by walczyć z rywalami politycznymi oraz że utraciło "instynkt polityczny", bo na grze na polaryzację nie musi wcale zyskać w sondażach.

Nikt chyba jednak nie spodziewał się czegoś takiego. Na oficjalnym kanale partii na Twitterze pojawił się spot, w którym marsz został zestawiony z obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Skandaliczny spot PiS. Zestawili marsz 4.06 z obozem w Auschwitz

W ten sposób twórcy chcieli nawiązać do równie oburzającego wpisu Tomasza Lisa, w którym ten pisał, że "znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". Dziennikarz przeprosił później za to, wyjaśniając, że chodziło mu o określenie "izolatki w więzieniu". W spocie PiS poszedł jednak jeszcze dalej.

"W Auschwitz zamordowano 1 mln osób. 6 mln Polaków zamordowano podczas wojny" - słychać (i widać na napisach) w materiale. Następnie wyświetlono niesławny tweet Lisa, po czym słyszymy pytanie "Czy chcesz iść pod tym hasłem?".

Nietrudno się dziwić, że post wywołał poruszenie wśród internautów. "Myślałam, że macie jakieś granice. Okazuje się, że żadnych", "nawet nie warto na was splunąć", "zmotywowaliście mnie jeszcze bardziej, żeby iść na marsz", "bzdurna manipulacja, bo nie pod tym hasłem się idzie, a wy gracie zmarłymi w Auschwitz" - to tylko niektóre z komentarzy.

Sporo parlamentarzystów PiS udostępniło film. Jedną z takich osób była Anna Zalewska. Europosłanka PiS i była minister edukacji opatrzyła go opisem "Fur Deutschland?", co miało być nawiązaniem do dawnej wypowiedzi Donalda Tuska w języku niemieckim. Niestety, w połączeniu z obrazkami z Auschwitz sprawia to makabryczne wrażenie.

Pod wpisem polityczki pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. "Jak się pani tańczy na grobach milionów zamordowanych ludzi?" - zapytała posłanka KO Kinga Gajewska. "Szorujecie po dnie", "odmęty obrzydliwości", "moralna zgnilizna" - pisali pozostali użytkownicy.

Muzeum Auschwitz zareagowało na materiał PiS

Na skandaliczny spot Prawa i Sprawiedliwości zareagowało już Muzeum Auschwitz, które opublikowało w mediach społecznościowych konkretne oświadczenie, potępiające materiał.

"Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej" - napisano.

RadioZET.pl/Twitter