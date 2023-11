Ważne spotkanie przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. PiS zwołuje wszystkich na Nowogrodzką

- W najbliższy poniedziałek o godzinie 16.00 w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie wszystkich parlamentarzystów wybranych z list PiS w mijających wyborach parlamentarnych - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Spotkanie w siedzibie PiS. Zwołują polityków na Nowogrodzką

Jak zaznaczył, "spotkanie ma charakter nieformalny, a zarazem zapoznawczy przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji". Według informacji PAP nie jest to formalne posiedzenie klubu parlamentarnego PiS.

Po ubiegłotygodniowych konsultacjach z komitetami wyborczymi prezydent Andrzej Duda poinformował, że terminem, który wstępnie zaplanował na pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, będzie poniedziałek, 13 listopada.

Wirtualna Polska przekazała, powołując się na osobę zbliżoną do otoczenia głowy państwa - że prezydent z powierzeniem misji nowego rządu poczeka do 13 listopada. Kluczowe ma być głosowanie nad wyborem marszałka Sejmu, które pokaże, kto ma większość w parlamencie. - To będzie sprawdzian dla wszystkich partii politycznych - mówił rozmówca portalu.

Andrzej Duda po wyborach odbył konsultacje z reprezentantami wszystkich formacji, które znajdą się w Sejmie i stwierdził, że "są dwaj kandydaci na premiera" - Mateusz Morawiecki i Donald Tusk.

Źródło: Radio ZET/PAP