PKW wydało komunikat ws. kart do głosowania w wyborach i referendum

Wybory parlamentarne 2023, a wraz z nimi referendum zaplanowano na 15 października. W związku ze zbliżającym się głosowaniem rośnie też temperatura kampanii wyborczej, a poszczególne ugrupowania starają się przyciągnąć wyborców lub postawić przeciwników politycznych w jak najgorszym świetle.

PKW wydało komunikat. Chodzi o karty do głosowania

Ostatnio w internecie pojawiły się pogłoski, że karty do głosowania będą spięte, a to oznaczałoby, że odbierając je, wyborca automatycznie bierze udział tak w wyborach do Sejmu i Senatu, jak i w referendum.

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała komunikat, w którym zaprzecza tym doniesieniom. "W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych informujemy, że kary do głosowania nie będą spięte. Nieprawdą jest, że 3 karty do głosowania będą zszyte lub w inny sposób spięte" - czytamy.

"Wyborca nie ma obowiązku, a prawi do udziału w głosowaniu 15 października i sam zdecyduje czy we wszystkich, czy tylko w niektórych z 3 głosowań weźmie udział, a co za tym idzie, które karty do głosowania wyda mu obwodowa komisja wyborcza" - podano w dalszej części komunikatu.

Zdanie internautów jest jednoznaczne. "Nie ufam wam"

Pod komunikatem, który został umieszczony również w mediach społecznościowych, pojawiły się już komentarze internautów, którzy - jak twierdzą - nie darzą Państwowej Komisji Wyborczej zbyt dużym zaufaniem.

"To się wszystko okaże", "nie ufam wam komisji. Tak samo jak PiS-owi", Ogarniecie komisje wyborcze za granicą?" - to tylko część komentarzy, które możemy przeczytać pod wpisem PKW.