Plan Bodnara na naprawę praworządności. KE mówi o "pierwszym kroku w dobrą stronę"

We wtorek w Brukseli odbywa się posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar ma na nim przedstawić plan działania dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

- Plan, który przedstawi w Brukseli minister Bodnar to pozytywny krok, który może zakończyć procedurę art. 7. wobec Polski - powiedziała dziennikarzom wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova.

- Zamierzam przekonywać, że skoro jesteśmy absolutnie zaangażowani w to, aby przywrócić praworządność, to należy zakończyć wobec Polski procedurę z art. 7. - zapowiedział we wtorek minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

- Na dzisiejszym posiedzeniu ds. ogólnych będę przedstawiał plan działania w kontekście przywracania praworządności. To jest plan działania, na który czekają Polacy. To jest plan działania, za którym opowiedzieli się obywatele w czasie wyborów 15 października, ale także o który upominali się przez te wiele lat, walcząc na ulicach, protestując. Upominając się o niezależność sądownictwa, o niezależność prokuratury - podkreślił.

Plan składa się z zestawu ustaw, które "muszą być przyjęte przez Sejm". - Dotyczą statusu Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, dotyczą także statusu sądów powszechnych, rozdzielenia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratury generalnej - wylicząl Bodnar.

Minister zapowiedział także, że rząd będzie przekonywać prezydenta Andrzeja Dudę, żeby poszczególne ustawy zmierzające do naprawy praworządności w Polsce były podpisywane - zadeklarował przed spotkaniem z unijnymi ministrami ds. europejskich szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar.

Pytany przez dziennikarzy, jak ocenia szanse na przyjęcie ustaw, skoro zależy to także od podpisu prezydenta Dudy, odparł, iż podpis prezydenta to element niezależny, "natomiast my mamy nasze zadanie domowe do wykonania. Od nas zależy proces legislacyjny, od rządu zależy przyjęcie odpowiednich projektów ustaw, negocjowanie ich także ze społeczeństwem obywatelskim. Oczywiście będziemy przekonywać pana prezydenta, żeby te poszczególne ustawy były podpisywane".

Komisja Europejska komentuje. "Pierwszy krok w dobrą stronę"

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova przekazała, że "plan działania, którego celem jest cofnięcie reformy wymiaru sprawiedliwości wprowadzonej przez rząd PiS, "po 6 latach rozmów w ramach art. 7. to pierwszy pozytywny krok, który może zakończyć się zamknięciem procedury art. 7."

Zastrzegła jednak, ż nie przesądza o decyzji Komisji Europejskiej oraz że ważne jest też to, co przedstawiciele państw członkowskich UE powiedzą na temat planu. Podkreśliła, że jej marzeniem jest, aby procedura art. 7 wobec Polski zakończyła się jeszcze w trakcie tej kadencji KE.

Komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders powiedział z kolei dziennikarzom, że zobowiązania ze strony Polski są "konkretne". - Dokonamy oceny różnych propozycji. Co jest bardzo jasne, mamy konkretne zobowiązania ze strony Polski. Pewne dokumenty są już na stole. Bardzo szybko przedstawimy ocenę, czy można zakończyć procedurę art. 7. wobec Polski. To, co jest bardzo ważne, to zobaczenie, jaka będzie reakcja wszystkich państw członkowskich na temat realnych zmian w Polsce - ocenił.

Dodał, że zobowiązania polskiego rządu są "bardzo imponujące". - Widziałem to podczas mojej wizyty w Warszawie. Będziemy kontynuować rozmowy w Brukseli - uznał komisarz.

Artykuł 7. - o co chodzi?

Komisja Europejska wszczęła procedurę artykułu 7. wobec Polski w 2017 roku w reakcji na reformę wymiaru sprawiedliwości wprowadzoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Artykuł 7. Traktatu o Unii Europejskiej dopuszcza możliwość zawieszenia praw wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej (takich jak prawo głosu w Radzie UE), jeżeli państwo poważnie i uporczywie narusza zasady, na których opiera się UE, a te są określone w art. 2. Chodzi o: poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności oraz poszanowanie praw podstawowych, w tym praw osób należących do mniejszości.

Zgodnie z art. 7., na wniosek 1/3 członków UE, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE, stanowiąc większością 4/5, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego może określić, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia tych podstawowych zasad przez państwo członkowskie, i skierować do niego odpowiednie zalecenia.

Źródło: Radio ZET/PAP