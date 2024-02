Plan Kaczyńskiego: być jak Donald Trump

Słynny nieżyjący już egzorcysta ks. Gabriel Amorth mawiał, że największym sukcesem szatana jest to, że wielu ludzi w niego nie wierzy. Parafrazując te słowa śmiało można powiedzieć, że największym sukcesem radykalnych polityków jest to, że wiele osób nie wierzy, że mogą oni sięgnąć po władzę w "normalnych" społeczeństwach, w drodze wolnych wyborów. A gdy to się nawet zdarzy, traktują to jako wypadek przy pracy, który nie ma szans się powtórzyć.

Tak samo jest z wizją powrotu PiS do władzy. Po kolejnych wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego o "możliwych zabójstwach politycznych" czy życiu w państwie "dyktatury niemieckiego agenta Tuska" dominuje w przestrzeni publicznej przekonanie, że oby takich wypowiedzi było jak najwięcej, bo gdy prezes PiS jest radykałem, słupki społecznego poparcia dla PiS maleją. Problem jednak w tym, że to może być efekt krótkoterminowy. W dłuższej perspektywie wcale tak nie musi być. Dowodów na to PiS dostarczało już w przeszłości. A dziś Kaczyński patrzy też na drogę Donalda Trumpa po jego porażce w 2020 roku.

Mit deradykalizacji

Pamięć ludzka nie tylko jest bardzo krótka, ale i zdradziecka. Częściej pamiętamy swoje emocje z danej chwili niż sam przebieg wydarzeń. Tak jest ze wspomnieniem okoliczności, w jakich PiS wygrało podwójne wybory w 2015 roku i przekonaniem, że porzuciło wtedy radykalizm. Pamiętamy uśmiechniętego Andrzeja Dudę i ciepłą, wręcz matkującą wszystkim Beatę Szydło. Wypadło nam jednak z pamięci hasło "Polska w ruinie", którym PiS przekonywało Polaków, że lata 2007-2015 były niszczeniem kraju przez PO. Zapominamy, że to straszenie imigrantami było motorem kampanii "dobrej zmiany".

– Są już objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno niewidzianych w Europie: cholera na wyspach greckich, dezynteria w Wiedniu – te słowa prezesa PiS padły raptem 10 dni (!) przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. A to wszystko było jeszcze podlane sosem wielomiesięcznego przekonywania (także na arenie europejskiej), że jesienne wybory samorządowe w 2014 roku zostały sfałszowane. – Ja wiem, że was to boli, ale sfałszowaliście wybory – krzyczał z mównicy sejmowej Kaczyński raptem pół roku przed triumfem Dudy nad Bronisławem Komorowskim! Zaryzykowałbym stwierdzenie, że były to znacznie bardziej radykalne wypowiedzi niż te, z którymi mamy do czynienia po 15 października, a szczególnie po 13 grudnia. Te z ostatnich tygodni łudząco przypominają jednak historię, która za kilkanaście miesięcy może zatoczyć nadspodziewane koło: historię rywalizacji Trumpa z Joe Bidenem.

Trump-Kaczyński: znajdź różnice

W listopadzie 2020 roku prezydent Trump przegrał z kandydatem Demokratów. Nie mógł się z tą porażką pogodzić niemal tak, jak Kaczyński z przegraną 15 października. Próbował podważać uczciwość wyborów. Zorganizował wielki wiec pod hasłem "Obronić Amerykę". A potem tysiące jego zwolenników w bezprecedensowym ataku ruszyło i wtargnęło na Kapitol, symbol amerykańskiej demokracji. Pół roku po tym ataku, Trump ogłosił na konwencji Republikanów, że to on ratuje demokrację. Czy nie brzmi wam jak Kaczyński, który broni konstytucji przed "antydemokratycznym reżimem Tuska"?

We wrześniu 2021 roku zwolennicy Trumpa demonstrowali pod Kapitolem, by uwolnić "więźniów politycznych" czyli osoby skazane za akty wandalizmu, ataki na policjantów i wdarcie się m.in. do sali obrad Senatu. – Ameryki już nie ma. Żyjemy w komunistycznej dyktaturze – mówił jeden z demonstrujących. My w Polsce też mamy za sobą protesty w obronie "więźniów politycznych", czyli Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Radykalna postawa Trumpa przez wiele miesięcy wywoływała w Partii Republikańskiej przekonanie, że to droga donikąd, że trzeba pozbyć się byłego prezydenta bo z nim na czele to Demokraci wygrają wszystkie wybory. Szereg bliskich współpracowników Trumpa zeznało nawet przed specjalną komisją, że jego twierdzenia o oszustwach wyborczych nie miały żadnego potwierdzenia w faktach, nawet poszlak. Niemal dwa lata po zwycięstwie Bidena, Republikanie nadal przegrywali niemal wszystko. Wskazywani przez Trumpa kandydaci przegrywali w kluczowych stanach. Tracił poparcie w partii. Odwrócił się od niego m.in. kongresmen z Alabamy Mo Brooks (występował podczas wiecu pod Kapitolem 6 stycznia 2021 r.), który stwierdził, że wybór Trumpa jako kandydata na prezydenta byłby błędem.

Na razie w obozie prawicy, poza Marcinem Mastalerkiem, nikt pod nazwiskiem nie zdecydował się na otwartą krytykę Kaczyńskiego. Jednak gazety i portale pełne są anonimowych wypowiedzi, które sprowadzają się do jednego: prezes odkleił się od rzeczywistości, prowadzi PiS na manowce i powinien jak najszybciej oddać komuś władzę w partii.

Tyle, że dzisiaj wiemy, że Trump w drodze po nominację prezydencką zdeklasował wszystkich konkurentów. Wygrywa dzisiaj we wszystkich sondażach prezydenckich z Bidenem. Nie zaszkodzi mu pewnie nawet wyrok nowojorskiego sądu. Wręcz przeciwnie – może mu pomóc…

PiS wygra, jeśli Tusk przegra

Tak jak Trump nie zszedł z drogi bycia radykałem przez cztery lata od utraty władzy, tak samo PiS nie przestanie nią kroczyć po porażce poniesionej przed czterema miesiącami. Wszystko dlatego, że radykałowie żywią się błędami konkurentów. Oni rzadko wygrywają wybory – to raczej "demokraci" je przegrywają. Tracąc słuch społeczny, popełniając błędy, nie realizując obietnic a czasem… wchodząc w buty radykałów.

Co z tego wynika dla sytuacji Donalda Tuska i jego rządu? Podobnie jak Biden pokonał Trumpa, tak "koalicja 15 października" odsunęła PiS od władzy dzięki głosom młodych ludzi. To ich udało się zmobilizować. Jest to jednak elektorat bardzo wyczulony na "ściemę". Owszem – tak jak w 2020 roku chcieli odsunąć od władzy Trumpa, tak w Polsce w 2023 roku Kaczyńskiego. Tylko, że to nie oznacza abonamentu na ich głosy. Dzisiaj Biden mierzy się z ogromnym odwrotem młodego elektoratu oburzonego jego poparciem dla Izraela w niszczeniu Strefy Gazy. Odwracając się od niego nie pójdą oczywiście zagłosować na Trumpa. Jednak mogą nie pójść do wyborów wcale. Tak jak w USA może to oznaczać powrót Trumpa do władzy, tak w wyborach jesienią 2027 roku może oznaczać powrót PiS. Kaczyński będzie wtedy w wieku Trumpa. A kampania przed tymi wyborami już trwa. Tak jak marsz Trumpa, by wrócić do Białego Domu zaczął się 6 stycznia 2021 r. wiecem pod Kapitolem.

