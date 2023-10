Plan PiS na finisz kampanii wyborczej. "To jest do zrobienia"

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. PiS wie, że aby utrzymać władzę, musi mieć wynik zdecydowanie powyżej tego, co widać w sondażach. A one pokazują średnie poparcie dla partii rządzącej w granicach 35 proc. Wyższe rezultaty podają jedynie pracownie, które wykonują badania dla mediów bardziej sprzyjających rządowi.

"Potrzebuje 42-43 proc. głosów". Tak PiS rozgrywa finisz kampanii

- Nadal jesteśmy umiarkowanymi optymistami. Nic nie jest rozstrzygnięte. Z naszych badań wynika, że żeby utrzymać większość w Sejmie, potrzebujemy 42-43 proc. głosów. To jest do zrobienia - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską polityk związany ze sztabem PiS.

Ale to niejedyny kłopot obozu władzy. Choć mało prawdopodobne, by na finiszu kampanii doszło do mijanki z Koalicją Obywatelską, to niebagatelny wpływ na rozstrzygnięcia wyborcze będzie miał wynik Trzeciej Drogi. Sojusz PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni jest w ostatnim czasie zaciekle atakowany przez PiS oraz przychylne mu media państwowe, ponieważ może zgarnąć najwięcej głosów tzw. wyborców niezdecydowanych, a nawet tych umiarkowanych, którzy w poprzednich latach byli gotowi poprzeć PiS.

Gdyby jednak TD nie weszła do Sejmu (jako koalicję obowiązuje ją próg 8 proc.), wówczas wszystkie mandaty, które mogłaby zdobyć, zostałyby proporcjonalnie rozdzielone przez komitety, które przekroczyłyby próg. Wówczas najbardziej zyskałoby PiS, które właśnie w takim scenariuszu upatruje nadziei na samodzielną większość.

Ale to mogą być tylko nadzieje, bo - jak dowiedziała się WP ze źródeł przy Nowogrodzkiej - "nawet w wewnętrznych sondażach zamawianych przez sztab formacji Jarosława Kaczyńskiego Trzecia Droga rośnie". - Potwierdzam, drgnęło im, są nad progiem. Zyskują kosztem KO - przyznał jeden z polityków PiS. A co rządzący sądzą o mniej przychylnych im sondażach medialnych?

Te sondaże z reguły nas niedoszacowują. Realnie możemy mieć 220 mandatów i "dosklejać" większość - polityk PiS w rozmowie z WP

WP podkreśliła w swoim artykule, że PiS stawia na ostatniej prostej kampanii na zgrane tematy: bezpieczeństwo, gwarancja świadczeń socjalnych czy ochrona polskich granic. Główną postacią w tej narracji jest oczywiście premier Mateusz Morawiecki.