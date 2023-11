Plan ws. zaprzysiężenia nowego rządu. Duda zastawi pułapkę na Tuska?

Donald Tusk jako kandydat sejmowej większości na nowego premiera obejmie funkcję szefa rządu w tzw. drugim kroku. Jako pierwszy misję sformowania swojego gabinetu podejmie Mateusz Morawiecki po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy. Ten jednak nie ma za sobą większości w parlamencie i nie będzie w stanie uzyskać wotum zaufania.

Wirtualna Polska przypomina, że Morawiecki ma czas do 11 grudnia, aby poprosić Sejm o udzielenie mu poparcia. Jednocześnie wtedy rozpocznie się czas, kiedy Sejm będzie w stanie wystawić swojego kandydata i dać mu wotum zaufania. Co zrobi prezydent Duda?

Kiedy zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska?

Według WP jednym z rozważanych terminów powierzenia teki premiera Tuskowi jest 13 grudnia. Sejmowa większość odbiera to jako policzek dla nowej koalicji, bo ten dzień jest kolejną rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w 1981 roku.

Co więcej, w dniach 14-15 grudnia w Brukseli zaplanowany jest szczyt Rady Europejskiej. Polskę na spotkaniu liderów państw unijnych na pewno nie będzie reprezentował Mateusz Morawiecki, bo jego maksymalny czas na stanowisku bez poparcia sejmowej większości upływa 11 grudnia.

- Wygląda na to, że to sami politycy KO nie przemyśleli terminów. Jeśli Donald Tusk jako ewentualny premier chciałby lecieć na szczyt Rady Europejskiej (14-15 grudnia - red.), to pewnie sam może zechcieć zostać zaprzysiężony 13 grudnia. A jeśli nie będą chcieli zostać zaprzysiężeni przez prezydenta tego dnia, no to wtedy nie będą mogli lecieć na szczyt. Sami są sobie winni - mówi w rozmowie z WP szef gabinetu politycznego prezydenta Marcin Mastalerek.

O 13 grudnia jako dacie zaprzysiężenia nowego rządu Tuska mówił w środę również prezydencki minister Andrzej Dera. - Myślę, że jest to realna możliwość - mówił w TVN24.

Zdaniem współpracownika Dudy sejmowa większość "to są gapy, a mają się za największych rozgrywających". W jego ocenie powinni na twardo zapowiedzieć, że chcą głosowania wotum zaufania dla Tuska od razu po braku poparcia dla Morawieckiego. Jego zdaniem taka deklaracja do tej pory nie padła.

Mastalerek podsumował: - Oni (nowa koalicja - red.) sami nie wiedzą, kiedy będą głosować wotum zaufania dla Tuska, a chcą, żeby prezydent zaprzestał działalności.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska