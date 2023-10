Po godz. 21 wyborcy wciąż nie zagłosowali. "Ludzi jest naprawdę multum"

Przed niektórymi lokalami wyborczymi w Krakowie wciąż są kolejki. Przed godz. 21 nie udało się zagłosować m.in. części wyborców przypisanych do Komisji Wyborczej numer 124 mieszczącej się w VII Liceum Ogólnokształcącym. Stojący w niej przyznają, że w kolejce stoją nawet trzy godziny, ale zaznaczają, że nie zamierzają zrezygnować z oddania głosu.

Kolejki wyborców po 21 w Warszawie i Krakowie. "Wciąż mają prawo głosować"

Po godz. 21 nadal wielu z nich stało w kolejce poza szkołą, wzdłuż ulicy Skarbińskiego. - Instrukcja jest taka, że te osoby należy wpuścić do budynku i umożliwić im głosowanie. Ja zamykam kolejkę, natomiast ludzi nie możemy wpuścić do budynku, bo jest za mały. Jest to duża szkoła, a ludzi jest naprawdę multum - powiedział PAP Witold Kołodziejczak, członek komisji nr 123. Jak przyznał, w jego komisji również była wysoka frekwencja i konieczne było uzupełnienie kart do głosowania, ale wszystkich udało się obsłużyć przed godz. 21.

Członek komisji zwrócił uwagę, że tak długa kolejka wynika m.in. z nieproporcjonalnego podziału głosujących. - W 123 komisji w Krakowie było mniej niż 1300 osób na listach uprawnionych do głosowania, natomiast w sąsiedniej, 124, przy podobnej liczbie osób w komisji, było 3 tys. osób i ci ludzie w tej chwili stoją w tej właśnie kolejce - powiedział.

Głosowanie trwało też wciąż po 21 w niektórych lokalach w Warszawie. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", w kolejce o tej porze stali jeszcze wyborcy przy ul. Orłów Piastowskich 47 w Ursusie. – Stoi jeszcze dużo ludzi, kolejka sięga za ogrodzenie. Roznosimy im herbatę – przekazał około 21.30 Krzysztof Daukszewicz, lokalny działacz z Ursusa.

Kolejka stała też m.in. do komisji nr 277 w przedszkolu przy ul. Antka Rozpylacza na Woli. Wiceburmistrz Wilanowa Bartosz Wiśniakowski informował, że w kilku komisjach w dzielnicy kolejki mogą jeszcze stać po godz. 21. „Pamiętajcie, że każda osoba, która do godziny 21.00 ustawi się w kolejce, ma prawo zagłosować" – poinformowała na Twitterze (X) wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.