Po jesiennych wyborach wstrząs i kolejne wybory? "Oni na pewno nie wejdą w koalicję"

Wybory parlamentarne zaplanowane są na jesień tego roku. Choć prezydent Andrzej Duda nie ogłosił jeszcze ich daty - ma do wyboru cztery konstytucyjne terminy w przedziale od 15 października do 5 listopada - można powiedzieć, że trwa już coś na kształt kampanii wyborczej. O tym m.in. mówił prof. Wawrzyniec Konarski, politolog i rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, który był gościem najnowszego odcinka podcastu Radia ZET „Machina Władzy".

Wybory parlamentarne. Język w kampanii wyborczej

Jego zdaniem można już dostrzec ślad obecności kierującego sztab PiS Joachima Brudzińskiego. - Oczywiście, on nie jest obecny w mediach, ale widać już, że ta kampania, zwłaszcza ze strony obozu rządzącego, będzie się opierać na przekazie, może nie napastliwym, ale dość ostrym, zdecydowanie bardziej niż łagodnym - stwierdził. Zwrócił przy tym uwagę na brutalizację i radykalizację języka w mediach oraz przestrzeni publicznej", czego dowodem może być np. wzajemne oskarżanie się przed obie strony sporu politycznego o działanie w interesie Rosji.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z WAWRZYŃCEM KONARSKIM

Podkreślił, że "niestety, politycy nie zdają sobie sprawy, jak bardzo teatr, który uprawiają np. na sali sejmowej, ma wpływ na niski poziom kultury politycznej. Z jednej strony od lat wiemy, że politycy nie cieszą się wielkim szacunkiem społeczeństwa, z drugiej jednak strony bardzo źle się dzieje, gdy obywatele traktują zachowania polityków w Sejmie jako coś, co powinno być przełożone na inne poziomy - ocenił.

W ten sposób tłumaczył m.in. polaryzację społeczną i radykalizację języka, jakiego zwolennicy jednej bądź drugiej strony politycznej barykady używają wobec swoich przeciwników. - Ludzie nie rozumieją, że teatr uprawiany przez polityków ma służyć głównie im. Jednak używane przez nich słowa, gesty czy zachowania prześmiewcze bądź obraźliwe mają ogromny wpływ na podziały między nami. My jako społeczeństwo jesteśmy głęboko podzieleni: wiekowo, zawodowo, ale też rodzinnie. I to w większej skali w ciągu ostatnich 8 lat. To dowód na lekkomyślność polityków – wyjaśniał.

"Część polityków lekceważy sobie inteligencję odbiorcy"

Na pytanie, czy eskalacja agresywnej retoryki i wzrost liczby obelg i inwektyw, które politycy publicznie używają wobec siebie, może doprowadzić do tragedii, odparł, że „ma nadzieję, iż do tego nie dojdzie”. Przytoczył jednak wojny domowe w Irlandii i Hiszpanii jako skrajne przykłady tego, do czego może doprowadzić proces antagonizmu politycznego, rozpoczęty zwielokrotnieniem mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.

- Poza tym, mam czasem wrażenie, że część polityków lekceważy sobie tzw. inteligencję wrodzoną odbiorcy. Uważają, że wszystko, co powiedzą, będzie przez widzów, słuchaczy, czytelników przyjmowane przez aklamację – powiedział. - Ma to na celu przyciągnięcie do siebie nie tylko twardych zwolenników, ale też takich wahających się. Często ma to jednak odwrotny skutek: wiele osób, słysząc taki ostry przekaz, odsuwa się od polityki – zauważył. Powołał się tutaj m.in. na badania, wskazujące na niski poziom zaangażowania wspólnotowego Polaków oraz kwestię frekwencji wyborczej, która po 1989 roku nigdy nie przekroczyła 70 proc., a tylko kilka razy była wyższa niż 60 proc.

W jego ocenie wciąż czekamy na temat, który zdominuje kampanię wyborczą. - Mamy zapowiedzi ze strony polityków obu stron, choć większa intensyfikację przejawia jednak strona rządząca, która zapowiada ciągłe ujawnianie jakichś rzekomo druzgocących dla opozycji faktów. Jesteśmy więc niejako w przededniu wytoczenia ciężkich dział. Prawdziwa eskalacja i niechęć do powściągnięcia swojego języka dopiero przed nami – stwierdził.

Wagnerowcy blisko granicy. Ekspert krytykuje Morawieckiego

W podcaście omówiono także temat zagrożenia ze strony członków Grupy Wagnera. Przypomnijmy, że pojawiły się doniesienia o 100 najemnikach przerzuconych do Grodna na Białorusi. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego mogą oni zostać wykorzystani do prowokacji w okolicach granic z Polską i Litwą. Mówił m.in. o tym, że mogą przebierać się za białoruskich pograniczników. W odpowiedzi na te słowa Donald Tusk zarzucił PiS, że „wzywają wagnerowców na pomoc” i próbują grać strachem obywateli, zbijając kapitał polityczny w reakcji na słabe wyniki sondażowe.

- Oczywistym obowiązkiem każdego rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa państwu i społeczeństwu. […] Sytuacja na Białorusi jest z pewnością niepokojąca, ale od tego są konkretne organy państwa: armia, wywiad, kontrwywiad, by zdawać sobie sprawę z zagrożenia i być przygotowanym na prowokacje. Albo jesteśmy poważnym państwem, albo nie - przekonywał.

Jeśli premier inicjuje debatę publiczną, to jego to kompromituje. On powinien wyjść i powiedzieć: „jesteśmy przygotowani na prowokacje, zdajemy sobie z nich sprawę, jesteśmy państwem, które się takich działań nie boi" Wawrzyniec Konarski

Ale jeśli zamiast tego mamy snucie jakichś spekulacji i podgrzewanie atmosfery, to źle to świadczy o polskim rządzie. Jednocześnie będzie to sprzyjało kolejnym spekulacjom, czy przypadkiem odnoszenie się do sytuacji na Białorusi, gdzie mamy grupę niebezpiecznych przestępców w mundurach, nie jest tworzeniem kanwy ku temu, by w pewnym momencie ogłosić komunikat, że wybory się nie odbędą i że będzie stan wyjątkowy. Takie spekulacje nie służą wizerunkowi Polski - skwitował.

Wybory mogą zostać przełożone?

Czy wybory mogą zostać przełożone? W mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje, oparte m.in. na obawach polityków opozycji, że PiS w obliczu słabszych sondaży (które od dawna nie dają rządzącym samodzielnej większości) może zdecydować o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Mogłoby to zostać uzasadnione „eskalacją sytuacji za wschodnią granicą” (np. zagrożeniem ze strony wagnerowców), a skutkiem tego byłoby opóźnienie momentu, w którym Polacy poszliby do urn, do kolejne kilka miesięcy.

Zdaniem Konarskiego jest sens, aby tę hipotezę na poważnie rozważać, nawet jeśli Jarosław Kaczyński oficjalnie wykluczył taką możliwość. - Skoro premier niejednokrotnie wskazuje, że istnieje takie zagrożenie, to mamy prawo to rozważyć – powiedział, podkreślając jednocześnie, że słowa Morawieckiego tonowane są przez lidera PiS.

Poruszony został również wątek innych partii, spoza duopolu PiS-PO. Konarski określił trzecią w sondażach (i mogącą się pochwalić kilkunastoprocentowym poparciem) Konfederację jako ugrupowanie populistyczne, a więc „działające raczej w krótkim zasięgu czasowym, a nie długim”. - Z samego założenia populizm jest zjawiskiem krótkotrwałym. Nie można zawsze stosować reguł, w których się przeciwstawia źle funkcjonowaniu państwa proste rozwiązania, mające stan tego państwa poprawić – tłumaczył.

Po jesiennych wyborach wstrząs i kolejne wybory? "Konfederacja nie wejdzie w koalicję"

Politolog zwrócił uwagę, że obietnice i postulaty Konfederacji są na razie nieweryfikowalne, bo formacja ta nigdy nie rządziła. - One mają im w tym momencie podbić popularność wśród wyborców, a w niedalekiej przyszłości być może poszerzyć ich wpływ na politykę – przyznał. Jego zdaniem skrajnie prawicowa partia nie będzie chciała po wyborach wejść w koalicję ani z PiS, ani z tą częścią opozycji, w której dominującą rolę będzie odgrywała Koalicja Obywatelska, bo „nie będzie miała w tym żadnego interesu”. Przypomniał też los, jaki spotkał Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin – koalicjantów PiS z lata 2005-07 – które w 2007, pod dwóch latach wspierania partii Kaczyńskiego, nie weszły do Sejmu.

Przekonywał, że w sytuacji, gdy to od Konfederacji zależeć będzie poparcie któregoś z rządów, najpewniej dojdzie do kolejnych wyborów, kilka miesięcy po tych jesiennych. - To wynika z naszej tradycji i kultury politycznej. U nas możliwe są tylko rządy większościowe. My nie mamy takiej tradycji konsensualizmu, charakterystycznej np. dla krajów skandynawskich, gdzie dopuszczalne są rządy mniejszościowe. Tam świadczy to o dojrzałości klasy politycznej – opisywał.

- Jeśli i PiS, i opozycji demokratycznej będzie brakować głosów do uzyskania większości i będą się nawzajem sekować, to w myśl znanego przysłowia najbardziej skorzysta „trzeci”, czyli Konfederacja i z pewnością, gdyby pojawiła się perspektywa kolejnych wyborów, to zwiększyłyby one aktywa właśnie tej formacji - dodał.

Hołownia zniknie z polskiej polityki? "Jeśli nie wymyśli nowej formuły, to tak"

Na koniec Konarski w cierpkich słowach wypowiedział się na temat Szymona Hołowni, którego Polska 2050 i wspólna koalicja z PSL (zwana Trzecią Drogą) zalicza ostatnio słabe notowania. Nad koalicją tą krąży widmo rozpadu, w ostatnich dniach sporo jest doniesień medialnych na temat możliwego zerwania tej współpracy jeszcze przed wyborami.

- Generalnie oceniam działalność pana Hołowni negatywnie. Uważam, że on już przestał być interesujący i wyczerpał wszystkie swoje argumenty – powiedział rektor Vistuli. Zauważył, że lider Polski 2050 cieszy się wśród swoich zwolenników „statusem niemal jak guru”. Według Konarskiego Hołownia „nie ma dystansu do siebie” i „swoimi działaniami wielokrotnie szkodził wizerunkowi opozycji”.

W opinii politologia Hołownia popełnił błąd po I turze wyborów prezydenckich w 2020 roku, gdy nie zadeklarował, że wprost popiera Rafała Trzaskowskiego. - Jeśli pojawia się możliwość wsparcia przywódcy opozycji, z którym Tobie i Twoim wyborcom jest bardziej po drodze, to nie wystarczy deklaracja, że się nie będzie głosowało na jego rywala – oznajmił. - Tamten błąd naruszył jego wiarygodność. Jeśli Hołownia nie wymyśli dla siebie nowej formuły, to jego czas w polityce szybko się skończy. I zostanie on w pamięci, zwłaszcza polityków KO, jako jeden ze szkodników polskiej polityki – podsumował.

RadioZET.pl