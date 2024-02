PO opłacała użytkownika, który atakował m.in. Hołownię i Razem. "Zarobiłem 300 tys. zł"

Użytkownik Twittera o pseudonimie “PabloMoralesPL” jest znany z mowy nienawiści i wyzwisk, które kieruje pod adresem konkurentów politycznych Platformy Obywatelskiej. "Debil", "kretyn", "idiota" czy “dureń” - takimi i podobnymi określeniami nazywał m.in. Mateusza Morawieckiego, Szymona Hołownię, Adriana Zandberga, czy dziennikarzy - Grzegorza Sroczyńskiego, Michała Kolankę i Jacka Gądka.

Konto ma ponad 100 tys. obserwujących, wśród których są czołowi politycy Platformy Obywatelskiej: Donald Tusk, Sławomir Nitras czy Borys Budka. Wirtualna Polska podała, że prowadzi je przedsiębiorca z Warszawy Bartosz Kopania. “Według danych z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej mężczyzna zajmuje się m.in. doradztwem, PR-em, komunikacją oraz produkcją filmów i programów telewizyjnych. W 2017 roku Newsweek pisał, że doradzał Platformie Obywatelskiej - m.in. współtworzył przemówienia ówczesnego szefa partii Grzegorza Schetyny. Z artykułu wynikało, że to Kopania wymyślił hasło opozycji totalnej” - pisze WP.

"PabloMoralesPL" szerzył mowę nienawiści w sieci

Wirtualna Polska próbowała się dowiedzieć, czy Platforma Obywatelska płaci użytkownikowi posługującemu się mową nienawiści w internecie. “Partia Donalda Tuska miesiącami nie chciała udzielić informacji na ten temat” - czytamy. Pytanie w tej sprawie wysłał do PO także przedsiębiorca z Wrocławia Aleksander Twardowski. - Dopiero po tym, jak poinformowałem, że złożę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 17 listopada, czyli już po wyborach, dostałem odpowiedź - powiedział portalowi WP Twardowski.

Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej RP odpowiedziało, że "w okresie od 2015 do 2023 (dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi) z tytułu faktur wystawionych na rzecz Platformy Obywatelskiej RP przez p. Bartosza Kopanię uiszczono łącznie kwotę 305 tys. zł brutto". Nie podano jednak, kiedy i za co wypłacono wymienioną kwotę. Natomiast Jan Grabiec, pełniący wcześniej funkcję skarbnika PO, a obecnie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w piśmie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tłumaczył, że partia nie odpowiadała na pytania Twardowskiego, bo "wniosek został zagubiony".

PO nie odpowiedziała, za co zapłaciła 305 tys. zł Kopani. W odpowiedzi napisano, że partia “zatrudnia w celu prowadzenia kont społecznościowych własny zespół medialny. Pan Kopania nie był jego członkiem". “Nadal nie wiedzieliśmy więc, za co PO zapłaciła 305 tys. zł - i to osobie, która wskazywana jest jako prowadząca konta pełne wulgaryzmów i ataków na przeciwników politycznych. Do tego momentu nie mieliśmy też pewności, że Bartosz Kopania rzeczywiście stoi za profilem "PabloMoralesPl"” - pisze WP.

Faktury za usługi Bartosza Kopani dla PO

W identyfikacji pomógł sam Kopania. "Gdy zadzwoniliśmy po raz pierwszy do Bartosza Kopani, przywitał nas głosem, który znaliśmy już z nagrań na YouTube oraz z pokoju [na Twitterze - przy. red.], gdzie występował 'Pablo Morales'" - podał portal.

Pytany, za co i kiedy otrzymał 305 tys. zł od PO, Kopania odpisał: "gros tej sumy uzyskałem w okresie 2016-17. Głównie za szkolenia na rzecz PO/KO oraz za ekspertyzy politologiczne". Informacje ws. faktur wystawionych za usługi Kopani dla PO portal postanowił wyegzekwować drogą sądową. 26 stycznia z pomocą stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watch Dog Polska dziennikarz WP Szymon Jadczak wysłał do PO przedsądowe wezwanie do udostępnienia informacji publicznej, które nie zadziałało, więc 6 lutego złożona została skarga na bezczynność partii. Po trzech dniach partia udzieliła odpowiedzi ws. faktur z lat 2020-2024.

"W 2019 r. p. Kopania nie wystawił żadnej faktury na partię. Jednocześnie informuję, że partia nie posiada obecnie wcześniejszych rekordów księgowych dotyczących tego kontrahenta (sprzed 1.01.2019)" - napisano w odpowiedzi z 9 lutego.

PO przesłała Wirtualnej Polsce dokumenty, z których wynika, że Kopania otrzymał w okresie od 2020 do 2023 roku 250 tys. zł. “Przedsiębiorca skłamał, pisząc, że gros tej sumy uzyskał lata wcześniej. Z informacji od PO wynika, że partia płaciła mu co miesiąc - począwszy od listopada 2020 roku. W ciągu dwóch miesięcy Kopania zdążył dostać 19,7 tys. zł" - pisze WP. Tylko w 2021 roku Bartosz Kopania otrzymał od PO 96 tys. zł. W 2022 roku było to 64 tys. zł., a w 2023 roku kolejne 59 tys.

Wirtualna Polska zapytała KPRM, czy Donald Tusk wiedział o współpracy PO z Bartoszem Kopanią oraz o tym, że Bartosz Kopania jest powiązany z kontami szerzącymi nienawiść na Twitterze? Kancelaria Premiera odpowiedziała, że nie zajmuje się działalnością statutową ani wydatkami partii politycznych. E-maile z pytaniami wysłane został również bezpośredni do Donalda Tuska i Jana Grabca. Żaden z polityków PO nie odpowiedział.

Na publikację WP zareagował też sam Pablo Morales. Odrzucił oskarżenia, ale przyznał, że otrzymywał pieniądze od Platformy Obywatelskiej. “Zarobiłem w PO 300 tys zł. Straszne? Przez osiem lat. w 2023 zaś - UWAGA - 59 tys zł. Z Vatem:) To się obłowiłem!!! Zawsze, i to od lat piszę ekspertyzy dla politycznych partii. Jak miałem konto i jak konta na TT nie miałem. To ci afera!!! [pisownia oryginalna – przyp. red.] - napisał Pablo Morales na Twitterze.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska