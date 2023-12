Szymon Hołownia zabrał głos po spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Tematem rozmów było utworzenie nowego rządu w sytuacji, w której rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania w Sejmie.

Spotkanie Hołownia - Tusk. Jest data powołania nowego rządu

- Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać w Sejmie o tym, co wydarzy się 11 i 12 grudnia, co Sejm może zrobić, żeby proces realizacji woli wyborców z 15 października wszedł w życie - mówił Szymon Hołownia. - Mamy plan. Mam nadzieję, że będziemy w stanie go zrealizować - dodał marszałek Sejmu.

Informację potwierdził lider KO Donald Tusk. - Pan marszałek zaproponował scenariusz, który ułatwi wszystkim skuteczne, efektywne powołanie nowego rządu. 11 grudnia będziemy wysłuchiwali pana premiera Mateusza Morawieckiego z jego propozycjami. [...] Jeśli czas pozwoli 11 grudnia, to 11 grudnia dokonamy wyboru nowego premiera - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że "te decyzje będzie podejmował oczywiście marszałek Sejmu". Ale - jak dodał - "chcielibyśmy też, aby to odbyło się w dzień albo najpóźniej wieczorem, a niekoniecznie w okolicach północy". Podkreślił, że "jeśli obrady przedłużą się, to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia". - Także spodziewajcie się państwo wyboru nowego rządu 11 grudnia, a jeśli czas na to nie pozwoli - 12 grudnia expose nowego premiera, a zaprzysiężenie zakładamy 13 grudnia - podsumował Tusk.

Jak przypomniał Hołownia, drugi krok konstytucyjny nigdy dotąd nie był praktykowany w Polsce i składa się z trzech modułów. - Pierwszym jest wybór premiera, drugim wygłoszenie expose i przedstawienie Rady Ministrów, trzecim głosowanie nad expose i składem rządu - powiedział.

Źródło: Radio ZET