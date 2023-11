Po to Morawiecki "śrubuje terminy"? To może być cel misji premiera

Mateusz Morawiecki otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy misję tworzenia nowego rządu. Z uwagi na fakt, że po wyborach parlamentarnych większość w Sejmie (248 posłów) ma dotychczasowa opozycja (KO, Lewica, Trzecia Droga), a nie PiS, zadanie to wydaje się niewykonalne.

Premier wciąż przekonuje jednak siebie i innych, że jest we stanie sformować gabinet, który uzyska poparcie. Niedawno mówił np. o "ofercie" dla sejmowej większości oraz o tym, że postulaty programowe PiS "są spójne z propozycjami Polski 2050, PSL, Konfederacji czy nawet Lewicy".

Czy Morawiecki faktycznie prowadzi zakulisowe rozmowy z częścią opozycji? Pogłoski te zdementował Maciej Żywno, nazywając działania premiera "misją top secret". - Na pewno nie prowadzi ich z nami, chyba że ma tak wyspecjalizowane umiejętności utrzymania tajemnicy, że również nikt z naszych parlamentarzystów o tym nie mówi - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską senator Polski 2050 Szymona Hołowni.

Jego zdaniem "niesmaczne jest to ciągnięcie do końca terminu i niechęć zejścia z boiska, blokując świeżej kadrze narodowej wygranie meczu lub rozpoczęcie sezonu, który błyskawicznie trzeba zacząć, bo tracimy czas".

To jest śrubowanie wszystkich możliwych końcowych terminów, by utrudnić kwestie pracy nad budżetem, może licząc na to, że nie uda nam się budżetu przyjąć i to będzie oznaczało samorozwiązanie parlamentu

- Maciej Żywno, senator Polski 2050