Po tych słowach Tuska rozległy się oklaski. "Odzyskają godność i szczęście"

Lider PO przedstawiał w sobotę w Tarnowie na konwencji KO "100 konkretów na 100 dni" konkretne punkty programowe partii.

Tusk: Polska kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie

- Polskie kobiety będą mogły liczyć na to, że w szpitalu czeka je opieka, pomoc, lojalność ze strony państwa, szpitala. Każda kobieta będzie miała prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. Każda Polka będzie miała prawo do bezpłatnych badań prenatalnych. I to polska kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie - mówił.

Lider PO podkreślił, że w ciągu pierwszych 100 dni rządów "Polki odzyskają swoją godność, swoje miejsce i swoje szczęście". Te słowa wywołały aplauz.

Tusk zapowiedział również przywrócenie pełnego państwowego finansowania procedury zapłodnienia in vitro. - Dla tysięcy polskich rodzin, dla tys. polskich małżeństw marzenie o dziecku, o pełnej rodzinie przestanie być tylko marzeniem, stanie się faktem - zapowiedział.