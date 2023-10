"Poczekajmy, mogą zajść istotne zmiany". Morawiecki komentuje wyniki wyborow

Poznaliśmy wstępne wyniki sondażowe exit poll w wyborach parlamentarnych 2023. Wszystko sugeruje, że to opozycja przejmie władze w Polsce na najbliższe cztery lata. Połączone siły Koalicji Obywatelskiej (163 mandaty), Trzeciej Drogi (55 mandatów) i Lewicy (30 mandatów) dają bowiem bezpieczną większość sejmową.

Wybory 2023. Mateusz Morawiecki: Historyczne zwycięstwo

Mimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik gwarantujący im 200 mandatów, a to, nawet przy ewentualnym połączeniu sił z Konfederacją nie zapewnia większości, premier Mateusz Morawiecki ogłosił zwycięstwo. "WYGRALIŚMY! Prawo i Sprawiedliwość zwycięzcą wyborów parlamentarnych 2023! Dziękujemy. Niech żyje Polska" - napisał na Facebooku.

W Polsat News Mateusz Morawiecki stwierdził też, że jest to "historyczne zwycięstwo". - Bo żadnej partii nie udało się w czasach III RP zwyciężyć po raz trzeci z rzędu w wyborach parlamentarnych - mówił.

Premier podziękował też wyborcom, którzy zdecydowali się zagłosować na PiS. - Jest ich ok. 8 mln. Jeśli się te wyniki potwierdzą, a może się trochę poprawią, to jest to podobna liczba do tych, którzy nam zaufali podczas wyborów w 2019 r. Jest to rekordowa liczba: 8 mln wyborców - powiedział.

Kolejna kadencja Morawieckiego? "Zostawiam to kierownictwu"

Komentując wyniki wyborów premier ocenił jednak, że "trudno dzisiaj cokolwiek ostatecznie prorokować, ponieważ nie wiemy, jaki będzie ostateczny wynik i jak przełoży się on na liczbę mandatów". - Tutaj jeszcze mogą zajść istotne zmiany, to po pierwsze, a po drugie, miały być różne mijanki, mieliśmy przegrać te wybory. Tymczasem to, co państwo pokazaliście, to jest pięć punktów procentowych, chyba nawet ponad 5 proc. różnicy - mówił.

- Natomiast najważniejsze jest też to, że zgodnie z regułami demokracji najprawdopodobniej - bo to jest decyzja pana prezydenta - powierzy on misję tworzenia rządu zwycięskiej partii i w tym pierwszym kroku na pewno podejmiemy próbę zbudowania większości parlamentarnej - zapewnił Mateusz Morawiecki. Powiedział też, że decyzję o tym, czy pozostanie na stanowisku szefa rządu przez następne cztery lata "pozostawia kierownictwu PiS".

PiS w koalicji? "Jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym"

Mateusz Morawiecki odniósł się też do ewentualnej koalicji Prawa i Sprawiedliwości. - Jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym, kto podziela naszą wizję Polski, kto wie, że dla dobra naszego kraju potrzebny jest stabilny rząd, że te wszystkie perturbacje, które są przed nami [...] mogą być we właściwy sposób adresowane i załatwione poprzez stabilną koalicję rządową, a nie poprzez wielobarwną koalicję, która nie ma żadnego dobrego spoiwa oprócz nienawiści do PiS-u - ocenił.

Premier ocenił też, że zaskoczeniem jest wynik Konfederacji. - Sondaże Konfederacji oscylowały wokół 10 proc., a teraz widzę, że jest to około 6 proc. Zaczekajmy do rana, zobaczymy jak się to ostatecznie ukształtuje - powiedział.

Premier o referendum. "Frekwencja była bardzo duża"

Zaskakujący jest też komentarz Mateusza Morawieckiego w kontekście referendum. Ze wstępnych sondaży wynika bowiem, że uczestniczyło w nim 40 proc. uprawnionych do głosowania, a co za tym idzie, jego wynik nie jest wiążący.

- Frekwencja była bardzo duża. Z tego co słyszałem ok. 40, a może nawet więcej niż 40 proc. Polaków się wypowiedziało w tych czterech bardzo ważnych pytaniach - powiedział.