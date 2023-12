Pod TVP będzie się działo. Informacja krąży na pasku

Telewizja Polska od wiosny 2016 roku znajduje się w rękach nominantów PiS, którzy z medium publicznego stworzyli tubę propagandową rządu pełną nienawiści i pogardy dla przeciwników politycznych. O tym, że nowy rząd koalicji KO-Lewica-Trzecia Droga chce to zmienić, wiadomo od wyników wyborów parlamentarnych. W środę zaprzysiężono nowy gabinet Donalda Tuska, w tym ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. To on ma odpowiadać za rewolucję w mediach publicznych.

Nikt na Woronicza (główna siedziba TVP) i placu Powstańców Warszawy (siedziba TVP Info) nie zamierza czekać z założonymi rękami na wypowiedzenia. W środę na antenie TVP Info poinformowano, że w czwartek o godz. 16 planowany jest protest byłych działaczy opozycji antykomunistycznej "przeciwko wprowadzeniu cenzury" i "w obronie pluralizmu medialnego".

TVP czeka na "wielką miotłę" rządu Tuska. Zapowiada demonstrację

W środę w TVP Info na paskach oraz w dyskusjach w studiu zapowiadano demonstrację. Jako jej organizator wymieniony jest Adam Borowski, szef warszawskiego klubu „Gazety Polskiej” - sprzyjającego PiS-owi tygodnika Tomasza Sakiewicza. "Polacy mają prawo wyboru. Bronimy polskich mediów" - głosi jeden z pasków w TVP Info.

Telewizja Polska cytuje również rozmowę Borowskiego z serwisem Niezależna.pl. - Chcemy być uczestnikami debaty publicznej, chcemy zadawać rządzącym trudne pytania. To pogląd blisko ośmiu milionów ludzi, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, i którzy chcą brać udział w debacie publicznej poprzez to, że ich głos będzie słyszalny. Zamach na telewizję spowoduje nie tylko cenzurę, ale będzie też precedensem przyzwalającym na łamanie prawa - mówił Borowski, który bez rezultatu startował w październiku do Sejmu z list PiS.

Dodał: - Jeżeli Donald Tusk tego dokona, będzie zamach nie tylko na wolne słowo, ale też na demokrację. Nie wiadomo, jak liczne może być zgromadzenie w obronie obecnej TVP. Przeciwko zmianom w mediach publicznych wypowiedział się we wtorek również szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. - Droga na skróty, nadużywanie albo łamanie prawa znajdą odpowiedź. Będziemy adekwatnie reagować - oświadczył.

W ostatnich tygodniach rośnie liczba propagandystów, którzy przez lata na antenie TVP odpowiadali za propagandę rządową. Wśród nich np. były pracownik zespołu "Wiadomości" TVP Damian Diaz, który znalazł nowe zatrudnienie w Narodowym Banku Polskim.

Źródło: Radio ZET/TVP Info