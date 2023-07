"Polacy muszą odzyskać kontrolę". Tusk uderza w Kaczyńskiego. "Szczuje"

Donald Tusk zamieścił w niedzielę 2 lipca na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej. Były premier wypomina w nim sprzeczne działania PiS w polityce migracyjnej, obarczając za to wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Odnosi się przy tym do trwających zamieszek we Francji.

- Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji - i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria, czy Islamska Republika Pakistanu – wyliczał na nagraniu Tusk.

Tusk: Kaczyński szczuje na migrantów i chce ich wpuścić setki tysięcy

- Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli - 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień - stwierdził lider PO.

Następnie dociekał "dlaczego Kaczyński jednocześnie szczuje na obcych, i na imigrantów, a jednocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy właśnie z takich państw".

- Może potrzebna mu jest wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli - bo wtedy lepiej mu rządzić, wtedy łatwiej będzie mu wygrać wybory. Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami – zaapelował szef Platformy Obywatelskiej.

Jako jeden z pierwszych do nagrania odniósł się wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Już w sobotę przekonywał, że narracja Tuska ws. migrantów wynika z „pozwolenia z Niemiec”.

"Dokładnie tak jak mówiłem wczoraj. Błyskawicznie się to potwierdza. Jest pozwolenie z Niemiec – PO będzie teraz udawać, że jest przeciw nielegalnej migracji. Oczywiście tylko na kampanię. Niemieccy politycy EPP (w Europarlamencie, to rządząca frakcja w UE – red.) już przyznali, że to ustalone – jeśli PO wygra, natychmiast da zgodę na relokację" - napisał wiceszef MSZ.

"Wczoraj ukazał się wywiad, w którym jeden z polityków niemieckiej partii CDU powiedział, że są już po rozmowach z kolegami z PO, jeśli Platforma przejmie władzę, to odblokuje przepisy dotyczące przymusowej relokacji nielegalnych migrantów" - skomentował Jabłoński.

