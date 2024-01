"Będą musieli zastosować pewien przymus". "Policja będzie miała spory problem"

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński mają zostać doprowadzeni do więzienia – ogłosił 8 stycznia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. Jak poinformowano w komunikacie podpisanym przez wiceprezesa tego sądu, sędziego Piotra Maksymowicza, nie uwzględniono wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec Kamińskiego i Wąsika oraz wniosków o umorzenie postępowania wykonawczego.

"Wobec treści postanowienia i zarządzeń o wykonaniu wyroku przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Kamińskiego i Wąsika do jednostek penitencjarnych" - głosi informacja sędziego Maksymowicza.

Wąsik spodziewa się zatrzymania przez policję

Wąsik skomentował tę sprawę w TV Trwam, gdzie poinformował, że uzyskał tę informację zarówno z mediów jak i poinformował go o tym pełnomocnik. Zapytany, czego się spodziewa w najbliższych godzinach, odpowiedział: "wygląda to tak, że przyjeżdża policja i proponuje zabranie do radiowozu".

- Ja oczywiście mam dokumenty, które świadczą, że jestem posłem, że decyzja (marszałka Sejmu Szymona – red.) Hołowni jest nieważna, że nie uzyskała akceptacji Sądu Najwyższego, została uchylona, czyli posiadam immunitet - powiedział Wąsik. Ocenił, że "policja będzie miała spory problem, bo będzie musiała zatrzymać, na polecenie sądu, posła".

Wąsik spodziewa się, że służby zastosują przymus, a on sam nie zamierza stawiać oporu. - Będą musieli zastosować pewien przymus i pewnie im się to uda. Przecież nie będę się bił z policjantami. Oni są akurat niewinni – dodał polityk PiS. Przyznał, że wraz z Kamińskim "rzeczywiście będziemy więźniami politycznymi, to będzie efekt zemsty politycznej, którą wywierają na nas środowiska związane z obecną koalicją rządzącą".

Oglądaj

Nawiązał też do skazania go w aferze gruntowej. - Cały ten wyrok nie polega na tym, że zrobiliśmy coś źle. Nie. My ścigaliśmy korupcję, walczyliśmy z korupcją w ramach CBA na tyle skutecznie, że pewnym środowiskom przestało się to podobać i uznali nas, że trzeba nas wyeliminować - dodał.

Na uwagę dziennikarza, że Sąd uznał, że przekroczyli swoje uprawnienia, Wąsik ocenił, że "w 2015 roku fanatyk antypisowski sędzia Łączewski wydał wyrok trzech lat więzienia i 10 lat zakazu sprawowania funkcji publicznych i napisał do tego arcyciekawą historię, twierdząc, że nie było korupcji, że myśmy ją wytworzyli, że namawialiśmy do korupcji, że stosowaliśmy kontrolę operacyjną nielegalnie, wyłudziliśmy te zgody".

Źródło: Radio ZET/Radiomaryja.pl