Policja powstrzyma Kamińskiego i Wąsika przed wejściem na salę sejmową? "Trzeba działać twardo"

Odnosząc się do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, że sam prezydent Andrzej Duda "potwierdził, że nie są posłami". - Prezydent potwierdził to aktem łaski, bo gdyby nie było wyroku, to z czego miałby ich ułaskawiać. Jeżeli ułaskawił, potwierdził wyrok, jak potwierdził wyrok, to potwierdził, że nie są posłami.

Kamiński i Wąsik spróbują wejść do Sejmu? Hołownia chce to uniemożliwić

Marszałek zapewnił jednocześnie, że Straż Marszałkowska nie wpuści polityków PiS na salę obrad. Dodał, że wraz Prezydium Sejmu rozważa, czy wydać Kamińskiemu i Wąsikowi jednorazowe przepustki. Posłowie koalicji rządzącej wymagają od Szymona Hołowni stanowczości wobec byłych więźniów oraz posłów PiS, którzy ewentualnie chcieliby wprowadzać ułaskawionych kolegów na salę plenarną Sejmu.

Tomasz Trela z Nowej Lewicy kreśli rozmaite scenariusze. - Wyobrażam sobie scenę, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wchodzą do Sejmu w towarzystwie niemal całej grupy parlamentarzystów PiS, albo nawet są wnoszeni na salę plenarną - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.

Parlamentarzysta ocenił, że spodziewa się "ostrych i radykalnych scen ze strony PiS przy rozpoczęciu posiedzenia". - Tutaj trzeba działać twardo. Oczekuję od pana marszałka Hołowni, że on i Straż Marszałkowska staną na wysokości zadania. Jak trzeba, to można będzie wspomagać się policją, bo obaj panowie nie są posłami, a nie każdy może wejść na salę plenarną. Nie będziemy się siłować z politykami PiS, ale musimy twardo egzekwować prawo - podkreślił Trela.

Jego kolega z koalicji 15 października, Witold Zembaczyński z KO, również jest przekonany, że ułaskawieni politycy PiS podejmą próbę wejścia do Sejmu. - Jeżeli panowie nie będą w stanie zrozumieć, że nie mogą brać udziału w obradach, trzeba będzie użyć Straży Marszałkowskiej. Jako byli posłowie mogą sobie wyrobić legitymację byłego posła i poruszać się do budynku, ale nie ma możliwości, by uczestniczyli w głosowaniach. Spodziewam się bardzo wysokiej temperatury - ocenił poseł w rozmowie z WP.

- Być może jako większość będziemy musieli pomóc marszałkowi. Jak trzeba, sam im wyrecytuję artykuł Konstytucji, który mówi, że osoba prawomocnie skazana nie może być parlamentarzystą - zadeklarował.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska