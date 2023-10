Do incydentu z udziałem Jarosława Kaczyńskiego doszło we wtorek podczas miesięcznicy smoleńskiej. Przed pomnikiem upamiętniającym katastrofę smoleńską pojawił się prezes PiS. Oburzenie polityka partii rządzącej wywołał wieniec, który co miesiąc składa tam przedsiębiorca Zbigniew Komosa.

"Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. STOP KREOWANIU FAŁSZYWYCH BOHATERÓW!" - taki napis pojawił się na dołączonej do niego tabliczce.

Kaczyński zabrał kwiaty i zerwał tabliczkę z napisem. Obecni na miejscu funkcjonariusze nie reagowali. Policja odgrodziła polityka od mężczyzny, który wszystko nagrywał, krzycząc w stronę prezesa PiS: "to jest przestępca" i "proszę go aresztować". Nagranie opublikowano na profilu "Tu obywatele!".

Kaczyński zniszczył wieniec przed pomnikiem smoleńskim. Policja reaguje

Jarosław Kaczyński domagał się od funkcjonariuszy, aby wylegitymowali tego człowieka. - W czterech nie jesteście w stanie dać sobie rady z jednym... - mówił do policjanta. Powiedział także, że jest wiceministrem ds. bezpieczeństwa i chce poznać nazwiska osób, które zakłóciły przebieg uroczystości. Następnie wykonał telefon i poinformował osobę, z którą rozmawiał, że grupa osób co miesiąc "składa tabliczkę, a policja nic z tym nie robi".

Do sprawy odniosła się już Komenda Stołeczna Policji. — Policjanci podjęli wszelki czynności, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób. Dalsze czynności uzależnione są od oceny prawno-karnej — przekazał portalowi Onet.pl Sylwester Marczak, rzecznik KSP.