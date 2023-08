Po konferencji prasowej Michała Kołodziejczaka z AGROunii doszło do mocno niepokojących scen. Z relacji polityków tego ugrupowania wynika, że byli oni śledzeni przez warszawskich policjantów. Potwierdza to nagranie wideo umieszczone w mediach społecznościowych przez Natalię Żyto.

Wspomniana konferencja odbywała się przed siedzibą TVP. Na nagraniu widzimy warszawskich funkcjonariuszy stojących kilkanaście metrów od polityków AGROunii. Wcześniej jednak z nieznanych powodów mieli oni chodzić za politykami i ich obserwować.

- Dzień dobry. Dlaczego państwo nas śledzą? - pytała policjantów Natalia Żyto z AGROunii.

- Tutaj zgłoszenie jakieś mieliśmy - odparł funkcjonariusz.

- Nie. Chodzicie za nami od TVP - stwierdziła polityczka.

Policja śledziła polityków AGROunii

Policjant i dwie policjantki byli wyraźnie zakłopotani i nie potrafili wyjaśnić, z jakiego powodu chodzą za politykami. Nagranie potwierdza jednak, że nie zamierzali odpuszczać i po kilku chwilach ponownie pojawili się kilka metrów obok działaczy, stojąc za rogiem jednego z budynków. Gdy uchwyciła ich kamera, speszeni odwrócili wzrok w drugą stronę. Następnie tłumaczyli, że otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w pobliżu.

- Proszę państwa, absurdalna sytuacja. Przypadkowo ciągle policja za nami chodzi, kiedy jesteśmy w Warszawie na konferencji - komentował Michał Kołodziejczak. - Gdyby powiedzieli, że chodzą za nami, bo może nam się coś stać albo jesteście narażeni, to ja bym to rozumiał. Ale nie potrafią powiedzieć, że chodzą za nami od kilku minut - dodał.

Oglądaj

Donald Tusk ogłosił, że Michał Kołodziejczak będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Z list KO wystartują także inni politycy AGROunii. Decyzja Kołodziejczaka szybko spotkała się z ostrą reakcją PiS i TVP, które zarzucają mu prorosyjskie sympatie i niejasne kontakty biznesowe. W propagandowych materiałach przypomniano także kontrowersyjne wypowiedzi polityka na temat Stanów Zjednoczonych.

Szef AGROunii odniósł się do własnych słów podczas konferencji prasowej, którą zwołał przed siedzibą TVP. - Nikt nie będzie podważał tego, że sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, silna pozycja Polski w Unii Europejskiej to jest coś normalnego. To jest też nasza racja stanu - żyć dobrze z USA , żyć dobrze z Unia Europejską, mieć silną pozycję i mieć tam coś do powiedzenia - mówił.