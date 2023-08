Policyjny helikopter zerwał linię energetyczną. Wąsik: wyrazy wsparcia dla pilota

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przekazał na antenie Polsat News wyrazy wsparcia pilotowi policyjnego śmigłowca Black Hawk. - To doskonały pilot, który wielokrotnie ratował ludzki życie i mienie - powiedział Maciej Wąsik.

Wspomniał, że pilot uczestniczył w gaszeniu pożarów w Grecji i pomagał ratować ludzi po trzęsieniu ziemi w Turcji. Wiceminister stwierdził, że nic nie wie o tym, by pilot był wcześniej skazany za spowodowanie wypadku.

Policyjny helikopter zerwał linię energetyczną

W niedzielę, 20 sierpnia, podczas uroczystości z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa (Mazowsze) śmigłowiec Black Hawk, za sterami którego siedział wspomniany przez Wąsika funkcjonariusz, zerwał linię energetyczną.

- Wszystkie okoliczności tego incydentu zostaną wyjaśnione - zadeklarował wiceminister. Zaapelował jednocześnie, by nie ferować wyroków, zanim stosowne służby nie poczynią ustaleń.

Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie wszczęła już śledztwo, które ma być prowadzone pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym. Okoliczności incydentu lotniczego wyjaśnia też policja. Z polecenia Komendanta Głównego Policji czynności w sprawie incydentu lotniczego prowadzi też Biuro Kontroli KGP. Sprawą zajmuje się również Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Sarnowa Góra. Groźny incydent z udziałem Black Hawk'a

Wiceminister przyznał, że pomógł wójtowi w sprowadzeniu Black Hawk'a na uroczystość. - Zrobiłem to, choć nie jest to samorządowiec z mojej opcji politycznej. I zrobię to, jeśli będę miał taką możliwość w przyszłym roku, bo chcemy pomagać samorządom w organizowaniu uroczystości patriotycznych - zaznaczył.

Maciej Wąsik dodał, że on sam na uroczystość przyjechał samochodem i nim odjechał, zanim śmigłowiec wzbił się w powietrze - nie był więc świadkiem zdarzenia.

Luiza Łuniewska (PAP)