Politolog: "Morawiecki to biznesmen. Odejdzie z polityki"

We wtorek nowy rząd Donalda Tuska poparło 248 posłów. Poparcia nie wyraziło 201 posłów. Przeciwko nowemu rządowi głosowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości (182), Konfederacji (16) i Kukiz'15 (3). W głosowaniu nie wzięli udział Jan Krzysztof Ardanowski (PiS), Zbigniew Ziobro (Suwerenna Polska) oraz Grzegorz Braun i Sławomir Mentzen z Konfederacji.

- Wszystko dobre, co się dobrze kończy, chociaż tak naprawdę wiemy, że wszystko się dopiero zaczyna - powiedział Donald Tuska już oficjalnie jako nowy premier Rzeczypospolitej Polski.

Profesor Kazimierz Kik uważa, że przed nową władzą stoi trudne zadania. Najtrudniejsze będą pierwsze lata rządów.

- Część władzy zostaje w rękach ludzi związanych ze Zjednoczoną Prawicą i grozi to na dłuższą metę sporami pomiędzy tymi, co jeszcze utrzymali się w różnego rodzaju ośrodkach władzy, a tymi, którzy teraz przejęli tę władzę - twierdzi politolog.

Kik: Nowa władza będzie współpracować z Brukselą

Ludzie blisko współpracujący ze Zjednoczoną Prawicą mimo zmiany władzy wciąż piastują wysokie stanowiska w kluczowych instytucjach. Mowa tu m.in. o Narodowym Banku Polskim, Trybunale Konstytucyjnym czy Prokuraturze Krajowej. Nie można zapominać również o prezydencie Andrzeju Dudzie, który wywodzi się z PiS-u. To na pewno utrudni Donaldowi Tuskowi realizację wielu założeń programowych.

Mimo początkowych trudności rząd Donalda Tuska będzie rósł w siłę - uważa profesor Kik. Głównym powodem tego ma być polepszenie stosunków z Unią Europejską. Nie ma wątpliwości, że nowa władza będzie współpracować z Brukselą.

- Ten rząd odkręci wszystkie elementy pomocy finansowej dla Polski, i nie tylko finansowej, które do tej pory polepszały gospodarkę Polski i oczywiście dochody Polaków - mówi politolog.

Poprawa stosunków z Unią Europejską i wynikające z niej korzyści dla Polaków mają spowodować wzrost poparcia dla rządzącej koalicji. - Cała sympatia coraz to większej części wyborców będzie się przenosiła na rządzących w miarę, jak Unia Europejska będzie spełniała obietnice wspierania rozwoju polskiej gospodarki, w tym także rolnictwa - tłumaczy Kazimierz Kik.

Politycy PiS do więzienia? "To byłby brak wyobraźni po stronie rządzących"

Jeszcze przed wyborami ówczesna opozycja nawoływała do rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości. Już dziś mamy efekty tych zapowiedzi. Sejm powołał komisję ds. wyborów kopertowych. Komisja śledcza ma zbadać nieprawidłowości, do jakich doszło podczas wyborów kopertowych wiosną 2020 r.

- Liczę na to, że nowa władza zrozumie, że odwet to jest pogorszenie polskiej demokracji, że zamiast tego trzeba rozpocząć działania zmierzające do przywrócenia wspólnoty Polaków - mówi profesor Kik.

Najbardziej radykalne zapowiedzi przedstawicieli PO, Lewicy i PSL-u mówiły nawet o karaniu więzieniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli łamać prawo podczas swoich rządów.

- Elektorat Prawa i Sprawiedliwości to Polacy. Jak można zamykać w więzieniach ich przedstawicieli politycznych? To byłby brak wyobraźni po stronie rządzących, gdyby chcieli umacniać swoją władzę w oparciu o zemstę. Pamiętajmy, że wyciągnięta ręka waży więcej niż zaciśnięta pięść - tłumaczy politolog.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przestrzegają, że nowy rząd składający się z kilku partii o odmiennych poglądach politycznych nie zwiastuje dobrej przyszłości Polsce. Mimo że rząd Donalda Tuska poparli przedstawiciele Partii Razem, to ostatecznie ugrupowanie nie zdecydowało się oficjalnie wejść w jego skład. Powodem miały być rozbieżności programowe i poglądy światopoglądowe. Czy w przyszłości inne partie koalicyjne mogą zagrozić wyjściem z rządu?

- Niektóre partie, zwłaszcza te mniejsze, mogą być, aż nazbyt przywiązane do swoich postulatów niż do kompromisu wokół wspólnych postulatów. Wydaje mi się jednak, że to nie będzie do tego stopnia, aby zagrażało rządowi - przewiduje profesor Kazimierz Kik.

"Morawiecki odejdzie z polityki"

Jaka przyszłość czeka Prawo i Sprawiedliwość? Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu nie udało się przekonać posłów ówczesnej opozycji do przejścia na jego stronę.

- Myślę, że część posłów PiS-u z czasem przejdzie do nowej większości w Sejmie. Partia musi się przeorganizować. Obecni członkowie są mało wiarygodni. Bez wiarygodności politycznej trudno jest funkcjonować w dzisiejszej polityce - analizuje Kik.

Co zrobi sam premier Mateusz Morawiecki? Profesor Kazmierz Kik zakłada, że były szef rządu porzuci politykę. - On jest biznesmenem nie politykiem - odpowiada stanowczo.

Przed rządem Donalda Tuska czeka wiele poważnych zadań. Najważniejszym jest odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To jedynie jedno z wielu wyzwań nowego premiera.

- Bezpieczeństwo Polski. Polska musi przemyśleć swoje zachowanie i politykę wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. To znaczy, zająć stanowisko w kwestii ewentualnego zawarcia porozumienia między Ukrainą i Rosją - mówi politolog profesor Kazimierz Kik.

