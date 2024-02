Politycy koalicji chcą zmienić konstytucję z PiS. "Projekty będą gotowe na dniach"

Mirosław Suchoń przypomniał, że wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz kilka tygodni temu przedstawił "zarys pomysłu odbudowy Konstytucji". – Myślę, że na dniach będą gotowe i upublicznione projekty – zapowiedział szef klubu Polski 2050.

Podkreślił, że w ramach koalicji rządowej politycy rozmawiają "na temat całościowego pomysłu (odbudowy wymiaru sprawiedliwości – przyp. red.), ponieważ sam konstytucyjny aspekt odbudowy może nie wystarczyć". – To jest kwestia odpowiedniego uregulowania ustawowego w zakresie np. kreowania Krajowej Rady Sądownictwa – dodał.

Trzecia Droga chce "dobudować Konstytucję"

Jak stwierdził polityk, ma on świadomość, że zmiana Konstytucji uwarunkowana jest porozumieniem ponad podziałami większości lub wszystkich sił politycznych w Parlamencie. – To jest też w interesie państwa, żeby takie zmiany przyjmować w konsensusie politycznym – zaznaczył.

Suchoń przyznał, że bez klubu PiS zmiana Konstytucji się nie odbędzie. – Dzisiaj mamy do czynienia z histeryczną opozycją, ale widzimy topniejące poparcie PiS. Mam nadzieję, że refleksja związana z utratą poparcia spowoduje, że usiądą do stołu i zaczną myśleć o państwie, a nie o własnych, partyjnych interesach – powiedział.

Zdaniem Suchonia, należy rozmawiać z politykami PiS, ponieważ "najważniejszą sprawą jest zakończenie kryzysu związanego z chaosem w systemie sądownictwa". – Niektóre kluby uważają, że z PiS-em w ogóle nie należy zmieniać Konstytucji, ale gdybyśmy pozostali na takich partyjnych stanowiskach, to Polska by stała i nie szlibyśmy do przodu – zauważył szef klubu Polski 2050. Ocenił, że "jeżeli politycy PiS są odpowiedzialnymi politykami, to w końcu z niemego przypatrywania się coraz większej katastrofie, którą serwuje PiS prezes (Jarosław) Kaczyński, przejdą do proponowania rozwiązań, które być może włączą PiS w normalne prace".

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Radio ZET/PAP - Delfina Al Shehabi