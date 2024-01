Politycy koalicji dzwonią z "sugestiami" do TVP? Nowy szef pionu informacji komentuje

TVP od 20 grudnia znajduje się pod nowym kierownictwem. Z każdym tygodniem Telewizja Polska rozbudowuje swoją ofertę informacyjną, z której usunięto dotychczasową propagandę sukcesu rządu PiS. "Wiadomości" zastąpił serwis "19:30", a TVP Info wznowiło nadawanie. Kanał informacyjny telewizji publicznej powstaje jednak przy ul. Woronicza w Warszawie, a nie przy pl. Powstańców Warszawskich, gdzie siedziba TAI jest wciąż zajmowana przez poprzednią ekipę.

- Nie śledzimy dokładnie, co dzieje się na placu Powstańców Warszawy, robimy swoje programy. Słyszymy, że wciąż tam przebywają byli pracownicy, czasem podobno przebywają też posłowie Prawa i Sprawiedliwości - mówi "Wyborczej" Grzegorz Sajór.

TVP Info po nowemu. "Politycy nie dzwonią"

Dodaje: - "19.30" uruchomiliśmy praktycznie z dnia na dzień. Każdy, kto wie, jak powstaje taki program, rozumie, że to jest niesamowite osiągnięcie. Sajór zapowiedział, że być może w przyszłym tygodniu wróci "Panorama" w TVP2.

- W „19.30" nie ma ani jednej osoby prowadzącej, ani jednego reportera, który pracował w "Wiadomościach". Natomiast oczywiście są osoby, takie jak wydawcy, asystenci. Zespół TVP Info to 150 osób. Ponieważ chcieliśmy jak najszybciej wystartować, czy to z „19.30", czy to z TVP Info, to oczywiście z części tych osób musieliśmy skorzystać - komentował szef TAI.

Zdaniem Sajóra "trudno na dziś powiedzieć, ile z tych osób pozostanie w TVP Info, być może część sama odejdzie". Dodaje, że prezes zarządu TVP Tomasz Sygut nie wtrąca się w prace redakcyjne i politycy nie dzwonią do dziennikarzy telewizji publicznej.

- Minister kultury nie dzwonił z "sugestiami" i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji - zapewnia. Sajór mówi, że z premierem Tuskiem rozmawiał tylko w czasie orędzia świątecznego i panowie życzyli sobie tylko szczęśliwego nowego roku.

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"