Politycy PiS wściekli się po tym pytaniu do Tuska. "Skrajnie żenujące"

Donald Tusk przez godzinę odpowiadał na pytania dziennikarzy TVP, TVN i Polsatu. Szef rządu zelektryzował m.in. zapowiedzią, że Polacy "nawet sobie nie wyobrażają, co zobaczą w najbliższych tygodniach", jeżeli chodzi o skalę nadużyć ludzi PiS, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa.

Był to pierwszy powyborczy wywiad szefa KO, wcześniej bowiem Tusk rozmawiał z dziennikarzami głównie na konferencjach prasowych. Rozmowę poprowadzili: Anita Werner, Piotr Witwicki i Marek Czyż, i to właśnie pytanie tego ostatniego rozwścieczyło opozycję.

Wywiad z Donaldem Tuskiem w TVP, TVN i Polsacie

W piątek o godz. 20:00 rozpoczął się pierwszy po wyborach telewizyjny wywiad Donalda Tuska w roli premiera. Lider Koalicji Obywatelskiej zapowiedział prawdziwą "bombę", która w najbliższych dniach ma ujrzeć światło dzienne. - Państwo nawet sobie nie wyobrażacie, co Polska zobaczy w najbliższych tygodniach. Tzn. skalę nadużyć finansowych wyższych funkcjonariuszy pisowskich, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa. Włos na głowie się jeży. Ja jestem doświadczonym człowiekiem, myślałem, że już wszystko widziałem - mówił.

Emocje w Internecie wywołało pytanie Marka Czyża, który na antenie TVP1 prowadzi program "19:30". Dziennikarz zwrócił się do premiera: - Pojednać, w tym znaczeniu, w którym pan mówił w kampanii, musi się 7 milionów ludzi z 12. Ciekaw jestem, jaki pan ma na to plan. Widział pan obrazy na ulicach Warszawy wczoraj, słyszał pan, nie będę cytował, myślę, że pan doskonale zapisał w pamięci cytaty także o sobie - rozpoczął Marek Czyż. - Te 7 milionów ludzi nie zniknie. Czy ma pan na ten problem jakiś plan? - zapytał.

- Jestem przekonany, że ten proces pojednania przede wszystkim powinien dotyczyć zwykłego ludzkiego życia w Polsce. Bo to życie zwykłych ludzi staje się nieznośne, kiedy jest taki poziom agresji i niechęci. Politycy nie muszą się jednać. Politycy, gdy sprawują urzędy, muszą współpracować dla dobra państwa. Jeśli są w parlamencie, mogą się spierać, konkurować, nie muszą się kochać. Najważniejsze, żeby polityka nie rujnowała relacji między zwykłymi ludźmi - odpowiedział Donald Tusk.

Politycy PiS oburzeni pytaniem Czyża do Tuska

Pytanie zadane przez Marka Czyża nie spodobało się politykom Prawa i Sprawiedliwości. "»Te siedem milionów ludzi nie zniknie. Czy ma pan na ten problem jakiś plan?« Podejmijcie uchwałę, na mocy której wydalicie nas wszystkich z kraju. Po co się będziecie męczyć, mentalni komuniści?" - napisał na Twitterze/X poseł Mariusz Kałużny.

"Bezczelne pytanie! Skrajnie żenujące! Żałosne!" - napisał poseł PiS, Sylwester Tułajew. "Panie Czyż, to są Polacy, którzy mają prawo do swoich poglądów. Problemem jest to, że Pan nie rozumiesz demokracji!" - ocenił jego kolega Radosław Fogiel.

Głos zabrał też m.in. publicysta Piotr Semka, który napisał, że Marek Czyż nazwał siedem milionów wyborców PiS "problemem, który nie zniknie" oraz ocenił, że "dowiedzieliśmy się, że mamy w Polsce sporą rzeszę obywateli »problematycznych«".

Niektórzy użytkownicy zarzucili krytykom manipulację, tłumacząc, że Czyżowi nie chodziło o to, że 7 milionów obywateli to problem, którego nie da się pozbyć.

"Miło będzie, jak przestanie Pan manipulować albo proszę wrócić do podstawówki i powtórzyć język polski. PROBLEM czyż zdefiniował jako pojednanie pomiędzy 7 a 12 milionami ludzi. Nie nazwał pisowców problemem. Najlepiej wrzucić wycinek i stawiać własne pasujące tezy. Nieładnie" - napisał jeden z internautów, odpowiadając na wpis członka Forum Młodych PiS Oskara Szafarowicza.

Źródło: Radio ZET/Twitter