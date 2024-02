Politycy PiS zagotowali się ws. Kaczyńskiego. ”Prezes chyba nie rozumie”

Jarosław Kaczyński to polityk, który - niezależnie od indywidualnej oceny jego kariery - z pewnością zapisze się na kartach polskiej historii politycznej. Od lat przewodzi jednej z największych sił w Sejmie, a przez ostatnie osiem lat jego ugrupowanie sprawowało władzę w Polsce.

Nie można jednak pominąć faktu, że Jarosław Kaczyński znacznie częściej trafia na usta komentatorów sceny politycznej poprzez swoje kontrowersyjne wypowiedzi, niż osiągnięcia czy działania na rzecz Polski. Zwłaszcza po tym, jak koalicja 15 października wygrała w wyborach parlamentarnych - po utracie władzy przez PiS lider ugrupowania przechodzi zdecydowanie gorszy okres.

PiS krytykuje politykę Kaczyńskiego. "Prezes chyba nie rozumie"

Okazuje się, że - jak podaje Newsweek - polityka prowadzona przez Kaczyńskiego jest krytykowana nawet przez członków Prawa i Sprawiedliwości. "Publicznie prawie nikt nie ma odwagi, ale po cichu mówią o tym otwarcie. Wielu polityków PiS nie rozumie, dokąd wiedzie ich Jarosław Kaczyński - pisze periodyk.

Patrząc na ostatnie wydarzenia, ciężko dziwić się politykom PiS, którzy nie są przekonani co do słuszności ruchów Jarosława Kaczyńskiego. Lider PiS mówił, chociażby o utworzeniu telewizji, która miałaby być większa niż Telewizja Republika, co nie zostało w pełni zrozumiane w szeregach partii.

- Prezes chyba nie rozumie, jakie mamy w tej chwili możliwości. Oczywiście, że po aferze w TVP zaczęły się pojawiać różne pomysły. Tylko to tak raczej w ramach wewnętrznej dyskusji, bez specjalnego przekonania. Nikt się nie spodziewał, że prezes wyjdzie z tym na zewnątrz - powiedział rozmówca "Newsweeka".

"Ludzie pytają, co prezes miał na myśli. Niestety, nic nie wiemy"

Na łamach tygodnika możemy też przeczytać, że "kiedy prezes Kaczyński ogłosił na sejmowym korytarzu, że potrzebny jest nowy rząd, czyli skrócenie kadencji obecnego Sejmu, kilku polityków PiS zbladło, a paru łapało się za głowy".

Wszystko ma się rozbijać oczywiście za pieniądze. Informator Newsweeka stwierdził, że patia dysponuje pieniędzmi na następną kampanię, jednak ich wydawanie jest w obecnej sytuacji absurdalnym rozwiązaniem. Zwłaszcza że PiS nie radzi sobie najlepiej w sondażach, szanse na odsunięcie ekipy Tuska od władzy są więc znikome.

- Ludzie coraz częściej pytają, co prezes miał na myśli. Czy szykować się na kampanię, czy są jakieś plany na demonstrację, czy wiemy, co dalej. Niestety, często nic nie wiemy - mówiła osoba z otoczenia prezesa PiS. Rozmówca "Newsweeka" stwierdził też, że "prezes nie skończy, póki Tusk nie zostanie definitywnie połamany".

Źródło: Radio ZET/"Newsweek"