Polityczny piwot Jany Shostak. Dostała niespodziewane zaproszenie

Jana Shostak w ostatnich latach dała się poznać jako aktywistka na rzecz białoruskiej opozycji oraz poszerzenia praw kobiet. Jeszcze kilkanaście godzin temu była kandydatką KO na Podlasiu w wyborach parlamentarnych 2023, ale wywiad, którego udzieliła w Onecie, spowodowała wykreślenie jej z listy głównej koalicji opozycyjnej.

Powiedziała, że jest nie tylko za prawem do aborcji do 12. tygodnia życia - tak, jak postuluje KO - ale przez cały okres ciąży. Dodała przy tym, że jest "współczesną sufrażystką". Niespodziewanie rękę z pomocą do Shostak wyciągnęła Lewica.

Jana Shostak skreślona z list KO. Lewica chce ją u siebie

- Rozmawiałem z Janą. Złożyłem jej propozycję kandydowania w wyborach parlamentarnych z list Lewicy - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń. Shostak jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji. - Będziemy dumni, jeśli się zgodzi - dodał Biedroń.

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus tłumaczyła dla WP, że "Jana Shostak chciała powiedzieć, że kobieta ma prawo do decyzji". - Niezależnie od tego, w którym jest dniu ciąży. Bo kobieta zawsze powinna sama decydować o swoim ciele. Jako Lewica uważamy, że kobieta nie musi się tłumaczyć ze swoich decyzji, tylko sama w swoim sumieniu je podejmuje. Bo kobiety są mądre, inteligentne i rozsądne - komentowała.

Jak KO tłumaczy decyzję o skreśleniu Shostak z listy kandydatów? - Polityka to nie są happeningi, to jest bardzo poważna sprawa i słowa, które się mówi, mają ogromne znaczenie - mówiła wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska.