Polityk KO potwierdza plotki. "Tak, rozmawiamy o tym wariancie"

Donald Tusk na nowego premiera - to jedyny konkret personalny potwierdzony przez przyszłą koalicję KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. Do 13 listopada, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, opinia publiczna ma poznać więcej szczegółów rządów dotychczasowej opozycji demokratycznej.

Najnowsze rewelacje w tej sprawie zdradził w rozmowie z Wirtualną Polską Borys Budka. Potwierdził, że rozważana jest propozycja, aby w nowym rządzie było trzech wicepremierów - dla każdego z liderów koalicyjnych. - Chodzi nam o to, by sprawnie zarządzać administracją państwową, Sejmem i Senatem. Bardzo ważne jest, by każde z ugrupowań koalicyjnych miało poczucie współodpowiedzialności i współuczestnictwa - mówił Budka.

Rewolucja w Sejmie i Senacie. O czym rozmawia koalicja?

To, czy ta propozycja zostanie zrealizowana, zależy od decyzji PSL, Lewicy i Polski 2050. "Omawiany jest też inny wariant. Wicepremier dla polityka Koalicji Obywatelskiej (obecnie bez wskazania nazwiska), wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (jako minister obrony narodowej lub minister odpowiedzialny za gospodarkę) oraz wicepremier Krzysztof Gawkowski odpowiedzialny za resort cyfryzacji. Taki podział bardziej podoba się w klubie Koalicji Obywatelskiej" - poinformowała WP.

Nie jest tajemnicą, że lider Polski 2050 Szymon Hołownia jest zainteresowany fotelem marszałka Sejmu. To wykluczałoby go z udziału w nowym gabinecie rządowym.

Budka potwierdził, że nowa koalicja rozmawia nie tylko o rotacyjności stanowiska marszałka Sejmu, ale także marszałka Senatu. - Wariant z rotacyjnym marszałkiem, tak jak wariant trzech wicepremierów jest w grze. Decydować będą liderzy - podsumował dotychczasowy szef klubu KO.

"Z naszych informacji wynika, że Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty wrócą do rozmów w czwartek. We wtorek nad szczegółami umowy koalicyjnej pracuje zespół złożony z parlamentarzystów KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy" - dodała WP.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska