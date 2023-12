Pisał o bombie w Sejmie. Współpracownik Brauna zatrzymany przez policję

Działacz Konfederacji Jacek Ćwięk został zatrzymany, co jest pokłosiem wpisu, który pojawił się na jego profilu w serwisie Twitter/X przed ponownym zapaleniem świeć chanukowych w parlamencie. Informował w nim o możliwym ataku bombowym na budynek Sejmu. "Menora chanukowa wyleci w powietrze wraz z zapalającymi. To będzie MEGA wydarzenie" - ujął w poście.

Pierwsze zapalenie świec chanukowych odbyło się w Sejmie we wtorek, jednak chwilę po zakończeniu uroczystości poseł Grzegorz Braun zagasił świece przy pomocy gaśnicy.

Polityk Konfederacji zatrzymany w związku z wpisem o ataku na Sejm

Były kandydat do Senatu RP z ramienia Konfederacji i Korony Polskiej Grzegorza Brauna zamieścił później w mediach społecznościowych nagranie, w którym tłumaczył, że to nie on był autorem posta, gdyż ktoś "włamał się na jego konto" i opublikował wiadomość.

Jacek Ćwięka dodał, że sprawa została zgłoszona na policję, która będzie badać, jak doszło do przejęcia jego profilu. - Nie mam z tym nic wspólnego, moje konto zostało zablokowane, więc nie mogę nawet napisać, że to nie ja - mówił na nagraniu sprzed Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Mundurowi jednakże zatrzymali działacza Konfederacji. - Mężczyzna został zatrzymany w związku z prowadzonymi przez policję czynnościami dotyczącymi rzekomego podłożenia ładunku wybuchowego w okolicach Sejmu - poinformował w rozmowie z Interią Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Intensywnie działamy, trwają czynności procesowe mające na celu weryfikację czy to Jacek Ć. jest odpowiedzialny za wpis, czy może doszło do włamania na konto - przekazał.

Źródło: Radio ZET/Interia