Jacek Ć., współpracownik Grzegorza Brauna, były kandydat z list Konfederacji, został zatrzymany przez policję w piątek. Poszło o jego wpis, w którym sugerował możliwy atak bombowy w Sejmie.

"Menora chanukowa wyleci w powietrze wraz z zapalającymi. To będzie MEGA wydarzenie" - ujął w poście. Napisał go już po szokującym występku Grzegorza Brauna, który gasił gaśnicą świecę chanukową.

Polityk Konfederacji z zarzutami. Grozi mu 8 lat więzienia

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna przekazał w sobotę 16 grudnia, że intensywne działania w śledztwie Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mokotów w Warszawie doprowadziły do zatrzymania przez policję Jacka Ć. - Liczne czynności dowodowe wykonane zaledwie w kilkanaście godzin, włącznie z badaniem zatrzymanego u Jacka Ć. telefonu komórkowego dowodzą, że to on był autorem tych wpisów - przekazał prok. Banna.

Po doprowadzeniu Ć. do prokuratury na Mokotowie usłyszał dwa zarzuty. - Pierwszy z nich ma związki z wywołaniem fałszywego alarmu o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku Sejmu RP, drugi zaś ma związek z publicznym pochwaleniem przestępstwa poprzez zamieszczenie wpisu na jednym z portali społecznościowych odnoszącym się do zdarzenia z 12 grudnia br., kiedy to jeden z posłów na Sejm RP zgasił chanukiję zapaloną w budynku Sejmu RP z uwagi na żydowskie Święto Poświęcenia - podał prok. Banna.

Dodał, że podejrzany złożył w sprawie wyjaśnienia. - Prokurator w celu zabezpieczenia tego postępowania zastosował wobec niego dozór policji połączony z obowiązkiem stawiennictwa w wyznaczonej jednostce oraz zakazem kontaktowania się ze świadkami - podkreślił prok. Banna.

Jackowi Ć. grozi od sześciu miesięcy do 8 lat więzienia. Polityk w oświadczeniu przesłanym TVN24 przekonywał, że nie jest on autorem wpisów i były one "wynikiem włamania". Przeczą temu ustalenia śledczych.

