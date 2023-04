"Polowanie" na Tuska. "Niektórzy twierdzą, że raport jest już przygotowany"

Sejm przyjął ustawę "o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski". Chodzi o lata 2007-2022. Za komisją było 233 posłów, przeciw - 208. Od głosu wstrzymało się 9 parlamentarzystów. Opozycja przekonuje, że komisja ma być wymierzona w konkurentów politycznych, w tym przede wszystkim w Donalda Tuska.

- Chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie były rosyjskie wpływy w Polsce - mówił w programie "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" europoseł Ryszard Czarnecki. - To nie jest tak, że polskie władze nie zajmują się tropieniem realnych "ruskich agentów". 23 osoby aresztowane w ciągu roku [...] Jest to komisja ekstraordynaryjna, to prawda. Sytuacja taka jest. Ta komisja nie jest z definicji skierowana przeciwko komukolwiek. Obejmuje okres rządów PO, PSL i PiS - mówił.

Joński: Niektórzy twierdzą, że raport jest już przygotowany

- PiS ma wszystkie instrumenty, które powinny takie zachowania ujawnić. Chyba że służby są już tak upolitycznione i zajęte inwigilowaniem opozycji, że po prostu nie mają mocy przerobowych - stwierdziła Urszula Pasławska z PSL. - Myślę, że prezydent Andrzej Duda tej ustawy nie podpisze, bo może go pozbawić urzędu - dodała.

- Nasi posłowie złożyli auto-donosy. Kolega Braun zrobił doniesienie do ABW i Prokuratury, żeby zbadali te doniesienia - zapewniał poseł Konfederacji Robert Winnicki.

- Zamysł jest taki, żeby uniemożliwić objęcie funkcji przez Donalda Tuska po wygraniu wyborów - uznał Dariusz Joński z KO. - Przewodniczącego będzie powoływał Mateusz Morawiecki. Reszta będzie wybierana przez większość, czyli przez pana Mejzę i cały PiS, który jest w Sejmie. I co jest ciekawe, członkowie komisji będą mogli zlecać inwigilację w czasie wyborów. Niektórzy twierdzą na korytarzach, że raport jest przygotowany i ma być jedno wezwanie Donalda Tuska - tłumaczył polityk.

RadioZET.pl