Polska przedłużyła zakaz importu zboża z Ukrainy. "Mamy do czynienia z następną aferą"

Drugim tematem rozmów w niedzielnym programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET był utrzymany przez Polskę zakaz importu zboża z Ukrainy. Polski rząd podjął taką decyzję, mimo że Unia Europejska nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże do pięciu państw członkowskich, w tym Polski.

- Napływ zboża z Ukrainy prowadziłby do destabilizacji sytuacji w Polsce i ograniczenia bezpieczeństwa żywnościowego. Decyzja Unii Europejskiej jest fatalna, nieodpowiedzialna, wbrew interesom polskich rolników - mówił Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości.

- Politycznie współodpowiada za decyzję Unii Europejskiej Platforma Obywatelska - powiedział Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości.

- Ma pan rację, komisarz Wojciechowski - odpowiedział Andrzej Rozenek z Koalicji Obywatelskiej.

- Komisarz do spraw rolnictwa, Wojciechowski z PiS-u - wtórowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

- Nasz przemysł rolniczy musi być w tym momencie w odpowiedni sposób zaopiekowany po tym, co się wydarzyło rok temu i to z powodu Prawa i Sprawiedliwości, a nie dzięki Prawu i Sprawiedliwości - powiedział Artur Dziambor z Trzeciej Drogi. - Jesteśmy za tym, aby jak najbardziej chronić polskich rolników. Powinien to robić rząd we współpracy z Unią Europejską, a nie przeciwko - komentował Rozenek.

- Trzeba doprowadzić do transportu zboża przez terytorium Polski do krajów, które tego zboża potrzebują, głównie afrykańskich, gdzie jest głód. Nie powinno trafiać na polski rynek [...] Do dzisiaj lista firm, które handlowały zbożem, jest tajna, ukrywana przez ten rząd, dlatego że prawdopodobnie mamy do czynienia z następną aferą po aferze wizowej, z aferą zbożową - dodał Rozenek.

- Dlaczego lista firm, które wzbogaciły się na imporcie ukraińskiego zboża, dalej nie została ujawniona? Ile z tych firm jest powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością? - pytała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

- Mamy do czynienia z zalewem demagogii ze strony pani poseł - skwitował Wróblewski.