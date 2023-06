Polska przygotowuje ofensywę na szczyt UE. "Miało nie być przepychania kolanem"

Najbliższy szczyt Rady Europejskiej zaplanowany jest na 29-30 czerwca. W programie posiedzenia czytamy m.in. o bloku poświęconym migracji - a zatem kontrowersyjnej, w Polsce, kwestii nowego rozwiązania migracyjnego, którego domaga się Unia Europejska. "Nowy mechanizm solidarnościowy", zakładający rozlokowanie 30 tysięcy migrantów na terenie krajów członkowskich, doprowadził do ogłoszenia w Polsce referendum, które miałoby odbyć się równolegle z wyborami do parlamentu. Polscy dyplomaci zamierzają wytknąć UE błędy.

Szczyt UE. Polska zabierze głos ws. migrantów. "Miało nie być przepychania kolanem"

Z relacji źródła dyplomatycznego, na które powołuje się PAP, wynika, że polska narracja podczas szczytu będzie odwoływała się do minionych posiedzeń i konkluzji. Tamte miały mówić o potrzebie "politycznego konsensusu" w sprawie reformy azylowo-migracyjnej, a nie głosowania kwalifikowaną większością.

- Na posiedzeniu Rady Europejskiej odwołamy się do konkluzji szczytów unijnych m.in. z 2016 roku, 2018 roku i 2019 roku, w których jasno zapisano, że prace nad reformą migracyjno-azylowo mają być zakończone konsensusem. Miało nie być przepychania kolanem przy pomocy większości kwalifikowanej różnych rozwiązań, tylko miało być zbudowane unijne porozumienie. Tak się niestety nie stało - twierdzi źródło PAP.

Ze stanowiska Warszawy miałoby wynikać, że "mechanizm solidarnościowy" w istocie sprowadza się do relokacji, która "sama jest czynnikiem przyciągającym nielegalną migrację", a kara finansowa - w wys. 20 tys. euro - podważa aspekt dobrowolnego wyboru solidarności. Nieoficjalnie wiadomo, że Polska podczas szczytu miałaby podkreślić, że "brak konsensusu ws. migracji może doprowadzić do odnowienia głębokich podziałów wewnątrz UE".

Polska ofensywa na UE. Po co?

Przypomnijmy, że chodzi o decyzję UE z 8 czerwca - kraje członkowskie przyjęły wtedy stanowisko do negocjacji pakietu migracyjno-azylowego z Parlamentem Europejskim. Sprzeciw zgłosiły Polska i Węgry.

Kilka dni później Polska zapowiedziała referendum w sprawie relokacji. Stanowisko UE, co do zasady, nie mówi o obowiązkowej relokacji ale "obowiązkowej solidarności". Polega ona na tym, że "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy". W skrócie więc, kraje, które nie będą chciały przyjąć swojej części migrantów, musiałoby zapłacić za ich przyjęcie innemu krajowi - 20 tys. euro za osobę.

Co jednak ważne, unijni dyplomaci zgodnie potwierdzają, że kraj, który sam podlega presji migracyjnej, może zawnioskować do UE z prośbą o zwolnienie z "solidarności". Jasno też zaznaczają, że Polska - jako kraj graniczny UE, w którym przebywa ponad milion Ukraińców - byłby z rozwiązań solidarnościowych zwolniony.

RadioZET.pl