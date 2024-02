“Polska przygotowuje się do wojny z Rosją”. Niemcy "zaalarmowane" sytuacją za Odrą

Władysław Kosiniak-Kamysz powtórzył te słowa w środę na antenie Radia ZET. - Na każdy scenariusz, również najgorszy, musimy być w każdym momencie gotowi. NATO i Polska – musi być gotowa – mówił minister.

Szef MON wskazał priorytety w modernizacji i rozwijaniu potencjału polskiej armii. - W najbliższych latach powinniśmy wzmocnić indywidualne wyposażenie żołnierza każdego rodzaju sił zbrojnych. To moje zadanie. Powinniśmy bardzo mocno stawiać na obronę powietrzną, na statki bezzałogowe - wymieniał Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz o zagrożeniu ze strony Rosji: Polska musi być gotowa

W związku z kolejnym zmasowanym atakiem rakietowym Rosji na Ukrainę oraz poderwania dyżurnej pary samolotów polskich i sojuszniczych, Kosiniak-Kamysz został zapytany przez prowadzącego Bogdana Rymanowskiego, czy możliwe jest uderzenie rakietowe Rosji na Polskę, ofensywa lądowa w najbliższych miesiącach. Szef MON odpowiedział, że nie tylko on o tym mówi, ale również „ci, którzy widzą to w Europie i na świecie”. - To gotowość, którą musimy uzyskać i mieć świadomość. Musimy mieć świadomość społeczną – podkreślił szef MON i zapowiada, że w najbliższym czasie rząd przestawi ustawę o obronie cywilnej kraju.

- Powinny być powszechne szkolenia z ratownictwa, od przedszkolaka, szkolenie z informacji o zagrożeniach. Nauka udzielania pierwszej pomocy zaczyna się od przedszkola i powinna objąć wszystkie grupy społeczne – zapowiedział Gość Radia ZET. Minister obrony zaznacza, że „nie ma obrony państwa bez zaangażowania społecznego”. - Jeśli dochodzi do konfliktu – bardzo ważne są sojusze, armia przygotowana, dobrze zarządzania, ale najważniejsza jest wspólnota i dobrze przygotowane społeczeństwo – podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polska buduje umocnienia na granicy z Rosją i Białorusią

Wojsko zaczęło w ostatnich dniach stawiać umocnienia inżynieryjne, w tym schrony, w pasie przygranicznym z Rosją i Białorusią. Wcześniej na taki krok zdecydowały się państwa bałtyckie, które podpisały porozumienie o utworzeniu “bałtyckiej linii obrony”.

MON, zapytany przez “Rzeczpospolitą” o wzmacnianie polskiej granicy z obwodem królewieckim i Białorusią, odpowiedziało, że to część szeroko rozumianego planu obrony państwa. Resort obrony wyjaśnił, że pilne działania podjęto od początku wojny w Ukrainie i kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, które zmierzają do rozbudowy inżynieryjnej terenu pasa przygranicznego. Ministerstwo przekazało, że przygotowano zapory fortyfikacyjne w obrębie dróg oraz gromadzone są niezbędne środki inżynieryjne (zaporowe, fortyfikacyjne). "W ramach podjętych działań planistyczno-wykonawczych realizowane są prace związane z dalszą rozbudową umocnień inżynieryjnych (w tym systemu schronów) i ich udoskonaleniem w pasie granicznym" - podało MON.

"Bild": Polska przygotowuje się do wojny z Rosją

Działaniom polskiego wojska przyglądają się niemieckie media. Dziennik “Bild” opatrzył je tytułem “Polska przygotowuje się do wojny z Rosją”, chociaż z ust Władysława Kosiniaka-Kamysza takie słowa nie padły, wspomniał jedynie, że polskie wojsko szykuje się na każdy możliwy scenariusz. “Bild” omawia w artykule także kontekst europejski. Zwraca uwagę, że Szwecja i Norwegia wezwały swoich obywateli do przygotowania się do wojny z Rosją, a napaści na państwa NATO spodziewa się także Dania.

W dalszej części tekstu przywołano wypowiedź ministra Kosiniaka-Kamysza, który zapytany, czy obawia się “bezpośredniego ataku Rosji na Polskę”, odpowiedział: “zakładam każdy scenariusz, a najbardziej poważnie traktuję te najgorsze”. Na koniec “Bild” zacytował szefa MON, który podkreślił, że Polska będzie odgrywać bardzo ważną rolę we wspólnej obronie Unii Europejskiej i Komisja Europejska też o tym wie.

We wtorek wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział po posiedzeniu Rady Ministrów, że Polska wypełni lukę, która powstała w przygotowaniu jednostek do sił szybkiego rozmieszczenia UE. Szef MON dodał, że Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła taką deklarację.

