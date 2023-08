Polska rozwija się trzy razy wolnej pod rządami PiS? Sprawdzamy słowa Leszczyny

Unia Europejska przez 19 lat członkostwa Polski we wspólnocie przekazała setki miliardów euro na rozwój strukturalny miast i wsi w wielu regionach kraju. Od 2015 roku, kiedy władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami, pieniądze z unijnej kasy nie przestały płynąć, ale relacje na linii Warszawa-Bruksela stały się bardziej napięte.

Na tej kanwie wiceszefowa KO Izabela Leszczyna 18 sierpnia w Gościu Radia ZET powiedziała: - To, że pan (Artur - red.) Soboń pokazuje na Twitterze, że rozwijaliśmy się prawie 3 razy szybciej niż Unia Europejska w ciągu tych ostatnich 7 lat, no to niech sobie policzy, ile razy szybciej się rozwijaliśmy w ciągu jeszcze poprzednich 8 lat, za rządów Platformy Obywatelskiej. Bo rozwijaliśmy się szybciej prawie 9 razy. (…) tempo doganiania zachodniego świata (…) zmniejszyło się prawie trzykrotnie.

Polska rozwija się wolnej w ostatnich latach? Weryfikujemy słowa Leszczyny

Czy posłanka opozycji miała rację? Analitycy Demagoga sprawdzili, że stosunek procentowego wzrostu PKB Polski do PKB Unii był trzykrotnie większy w czasach PO-PSL niż w czasach PiS. W czasach PO-PSL średni procentowy wzrost PKB Polski był siedmiokrotnie większy niż PKB Unii, a w czasach PiS – dwukrotnie.

Co więcej - porównanie procentowego wzrostu PKB Polski do procentowego wzrostu PKB Unii można wykorzystać, tak jak to zrobił Artur Soboń z PiS, do dyskusji o tym, czy PKB Polski w czasach PiS zmalało, czy wzrosło.

Te dane nie oddają jednak, jak twierdzi Izabela Leszczyna, tempa doganiania rozwiniętych państw Unii. Rzeczywisty dystans między Polską i unijną średnią można zmierzyć poprzez obliczenie, jaki procent w danym roku stanowi PKB Polski na głowę względem przeciętnej unijnej.

Wynika z nich, że tempo doganiania Unii jest podobne w czasach PO-PSL i w czasach PiS. W czasach PO-PSL doganialiśmy Unię w tempie 1,62 punktu proc. rocznie. W czasach PiS doganiamy ją średnio o 1,57 punkt procentowy.

Leszczyna wykorzystała dane o procentowym wzroście PKB Unii i Polski do udowodnienia, że w czasach PO-PSL Polska doganiała Unię szybciej niż w czasach PiS. Na podstawie tych danych nie jest to jednak możliwe do wykazania. Prawdziwe dane o rozwoju Polski względem Unii przeczą tezie autorki. Dlatego wypowiedź posłanki KO została uznana za manipulację.