Polska składa skargę przeciwko Niemcom. "Niedopełnienie obowiązków wynikających z prawa UE"

Rząd złożył do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Niemcom w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej - poinformowali w komunikacie urzędnicy resortu klimatu. Sprawa dotyczy uprzątnięcia 35 tys. ton odpadów, które z Niemiec trafiły nielegalnie do Polski.

Polska złożyła skargę przeciwko Niemcom do TSUE

W skardze odnotowano, że "strona niemiecka od kilku lat uchyla się od odpowiedzialności w sprawie uprzątnięcia 35 tys. ton odpadów, które z Niemiec trafiły w nielegalny sposób do Polski". Odpady, których dotyczy skarga do TSUE, znajdują się w siedmiu lokalizacjach:

w Tuplicach (woj. lubuskie),

Starym Jaworze (woj. dolnośląskie),

Sobolewie (woj. dolnośląskie),

Gliwicach (woj. śląskie),

Sarbii (woj. wielkopolskie),

Bzowie (woj. wielkopolskie),

Babinie (woj. wielkopolskie).

Skarga do TSUE, to, jak pisała w poniedziałek na Twitterze/X była ministra klimatu Anna Moskwa, "prawie tysiąc stron dokumentów i twardych dowodów".

W związku z zalegającymi w Polsce niemieckimi odpadami już w lipcu 2023 roku polski rząd skierował do Komisji Europejskiej skargę "na bierność rządu Republiki Federalnej Niemiec w sprawie uchylania się od uprzątnięcia odpadów, które nielegalnie trafiły do Polski". W październiku KE przyznała Polsce rację w tym sporze i zobowiązała Niemcy do usunięcia śmieci.

- Korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Jednocześnie apelujemy do naszego niemieckiego partnera […] o zabranie niemieckich śmieci. Polski podatnik nie może płacić za wywóz, za zagospodarowanie niemieckich śmieci - mówiła wtedy Moskwa podczas konferencji prasowej.

Wysokie kary za przestępczość środowiskową

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomniało w komunikacie, że aktualnie obowiązują wyższe kary za niszczenie środowiska. Nowelizacja ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej zmieniła między innymi Kodeks karny oraz Kodeks wykroczeń.

Nowelizacja ustawy wprowadza podwyższenie dolnych i górnych granic kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. W przypadku nielegalnego transgranicznego przewozu odpadów niebezpiecznych grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Radio ZET/Ministerstwo Klimatu i Środowiska