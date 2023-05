Polska uderza w reżim na Białorusi. Zamrożone pieniądze i cały parlament

MSWiA publikuje komunikat o wpisaniu 365 obywateli Białorusi do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Do tego polskie władze zamrożą kapitał 20 podmiotów i 16 osób powiązanych z Rosją. To odpowiedź na "podtrzymanie drakońskiego wyroku w sprawie Andrzeja Poczobuta".