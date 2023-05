Ambasador Rosji Siergiej Andriejew został wezwany w piątek do polskiego MSZ-u po tym, jak były rzecznik praw dziecka w Rosji Paweł Astachow w propagandowym programie telewizyjnym nawoływał do zabójstwa ambasadora Polski w Rosji. W programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET prowadzący Andrzej Stankiewicz zapytał europosła PiS Karola Karskiego, co Polska powinna zrobić w relacjach z Rosją.

- W którymś momencie powinniśmy poprosić ambasadora Federacji Rosyjskiej jednak o opuszczenie naszego kraju i uznać go za persona non grata. To osoba, która obciąża stosunki polsko-rosyjskie bardziej niż one są obiektywnie teraz obciążone - odpowiedział Karski.

Wydalenie z Polski ambasadora Rosji? Karski: w którymś momencie trzeba to zrobić

Europoseł PiS zaznaczył, że Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Rosją, tak jak wiele innych państw. - Obecne kierownictwo same generuje problemy. W ubiegłym roku Andriejew (został oblany czerwoną farbą podczas składania wieńca w mauzoleum na Ochocie poświęconym poległym żołnierzom Armii Czerwonej - red.), wszedł w tłum protestujących Ukraińców. Sprowokował to - ocenił Karski.

- Powinniśmy obniżyć rangę stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. Czyli wydalić ambasadora. Nasz ambasador powinien również wrócić do polski. To się powinno wydarzyć wiele, wiele miesięcy temu - powiedziała Joanna Mucha z Polski 2050.

Podobnie uważali Robert Biedroń i Michał Szczerba. Innego zdania był jednak Krzysztof Bosak z Konfederacji:

- Zły pomysł i wyjątkowo głupie wypowiedzi, które poprzedzały moja wypowiedź. Nie ma w tej chwili żadnego pretekstu, które uzasadniałyby taki ruch - stwierdził poseł Konfederacji, odnosząc się wydalenia z Polski ambasadora Rosji.

- A wypowiedź o potencjalnym odnalezieniu ciała polskiego ambasadora w rzece Moskwa? - dopytywał Andrzej Stankiewicz.

- Wypowiedź skrajnie nieodpowiedzialna i prowokacyjna. Natomiast dyplomacja polega na tym, że prowokacjom się nie ulega. […] Polska polityka zagraniczna musi być odbierana jako pragmatyczna, wtedy będzie skuteczna. Wydalanie ambasadora bez pretekstu jest niepragmatyczne - odpowiedział Krzysztof Bosak.

Cała rozmowa na RadioZET.pl