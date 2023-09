Polska wykluczona z Schengen po aferze wizowej? "Zarobiliśmy masę ujemnych punktów"

Nie milkną echa afery wizowej w MSZ. Proceder otrzymywania wiz w zamian za łapówki, z którego korzystali głównie obywatele państw Azji i Afryki, opisywały media. Sprawą zajmuje się również prokuratura - siedmiu osobom postawiono zarzuty, a trzy zostały zatrzymane. W wyniku afery stanowisko wiceministra spraw zagranicznych (odpowiedzialnego za sprawy konsularne i wizowe) stracił Piotr Wawrzyk, który dodatkowo został skreślony z list wyborczych PiS. W czwartek wieczorem trafił do jednego z warszawskich szpitali.

Afera wizowa w MSZ. "Kryminalna praktyka"

- To jest kryminalna praktyka. Ci, co wiedzieli o procederze, powinni za to odpowiedzieć, z ministrem Rauem [Zbigniewem, szefem MSZ - red.] na czele - ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską były ambasador RP w Niemczech i we Francji Andrzej Byrt. Jego zdaniem "ta sprawa obniży zaufanie do nas, które już pewnie dzisiaj za wysokie nie jest", mając na myśli szczególnie stosunki z Waszyngtonem.

- Amerykanie zaczną się nam uważnie przyglądać. Nie nastąpi co prawda żadna taka akcja, że wstrzymana zostanie sprzedaż uzbrojenia do Polski. Płacimy za zakupy, więc Waszyngton będzie przymykać na to oko. Taka jest praktyka. Jednak Amerykanie będą się przyglądać i uważać, że Polacy coś kręcą i sprawdzać wszystko po trzy razy - tłumaczył dyplomata.

Z kolei Ryszard Schnepf, były ambasador RP w USA, Hiszpanii i Urugwaju, był zdania, że "gdyby nie powaga sprawy i międzynarodowy wydźwięk", to historia ta byłaby "dobrym scenariuszem na komedię". W rozmowie z WP zaznaczył, że sprawa może mieć "poważne konsekwencje międzynarodowe". Jakie? Tu rozmówcy portalu nie ukrywali: utrata zaufania, a w skrajnym przypadku nawet wykluczenie lub zawieszenie w prawach członka strefy Schengen.

Polska wykluczona z Schengen? "Zarobiliśmy masę ujemnych punktów"

- Okazuje się nagle, że jeden z ważniejszych, a może najważniejszy urząd państwa, który współdziała z zagranicą, jest partnerem, który działa w sposób zupełnie nieodpowiedzialny - a być może także skorumpowany - w dziedzinie tak ważnej jak ruch wizowy na teren strefy Schengen - komentował Schnepf. Podkreślił, że "grupa Schengen to jednak przywilej i opiera się w dużej mierze na zaufaniu, że stosują przepisy ściśle i są zorganizowane".

Warto uświadomić naszym obywatelom, którzy tak swobodnie podróżują po Europie na podstawie dowodu osobistego, że ta afera może się skończyć tak, że doprowadzi do tego, iż Polska będzie wykluczona lub zawieszona w strefie Schengen, a więc przywrócone zostaną kontrole na granicy, a być może nawet jakiś system wizowy - Ryszard Schnepf

- To oczywiście skrajny scenariusz, ale jesteśmy na początku tej bardzo niedobrej i niebezpiecznej ścieżki. Zarobiliśmy masę ujemnych punktów - podsumował były przedstawiciel dyplomatyczny Polski.

Afera wizowa w MSZ. O co chodzi?

Wspomniany wyżej Piotr Wawrzyk okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z ok. 20 krajów, w tym krajów islamskich. Według "Gazety Wyborczej" zakładało ono możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tys. pracowników. W czwartek Onet podał, że "ściągani przez ekipę Wawrzyka Hindusi udawali ekipy filmowe z Bollywood". "Za przerzucenie do Ameryki każdy płacił 25-40 tys. dolarów" - czytamy.

Jedna z grup miała przyjechać do Polski po naciskach wiceministra, a potem udała się do Meksyku, skąd próbowała się przedostać do USA. Amerykańskie służby ostrzegły polskie władze o stworzonym w ten sposób kanale przerzutowym nielegalnych imigrantów. Jak z kolei ustalili dziennikarze Radia ZET i RadioZET.pl Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski, powołując się na źródło z MSZ, w jednym z afrykańskich krajów "przed naszą ambasadą stały stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty".

Ustalili również, że sprowadzenia do Polski miliona cudzoziemców domagało się od MSZ Ministerstwo Rolnictwa. W tej sprawie w resorcie dyplomacji interweniował nawet wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.