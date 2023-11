Polska zadeklarowała pomoc Finlandii. W Helsinkach obawiają się działań Rosji

W zeszłym tygodniu władze w Helsinkach zamknęły cztery przejścia graniczne. Decyzję uzasadniono tym, że Rosja pragnie zdestabilizować Finlandię, wpuszczając migrantów, aby próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. Prezydent Polski Andrzej Duda w poniedziałek nazwał to „atakiem hybrydowym” i porównał do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Andrzej Duda i Sauli Niinisto omówili sytuację na wschodniej granicy UE

Warszawa oskarża Rosję i Białoruś o sprowadzanie migrantów, aby próbowali przedostać się do Unii Europejskiej przez polską granicę. - Niestety mamy ponad dwa lata doświadczenia w obronie naszej granicy przed presją migracyjną - powiedział dziennikarzom polski prezydent, goszcząc w Warszawie swojego fińskiego odpowiednika Sauli Niinisto.

Finlandia może absolutnie liczyć z jednej strony na polskie wsparcie polityczne, ale także na wymianę naszych doświadczeń - Andrzej Duda, prezydent RP

Rosja zaprzeczyła w poniedziałek oskarżeniom o wysyłanie migrantów na granicę z Finlandią, a wcześniej oskarżyła swojego zachodniego sąsiada, że planuje zamknąć wszystkie przejścia graniczne. - Taka decyzja byłaby w oczywisty sposób sprzeczna z interesami narodowymi Finlandii - powiedział rosyjskim agencjom informacyjnym wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Aleksander Gruszko.

Rosja oskarżona o "atak hybrydowy" na Finlandię

Niinisto ocenił, że sytuacja jest podobna do tej, w jakiej znalazła się Polska. - Wygląda na to, że niektórzy migranci, którzy bezskutecznie próbowali przedostać się do Europy przez Polskę, teraz udali się dalej na północ, aż do granicy z Finlandią - dodał Niinisto.

Prezydenci obu krajów przekazali, że podnosili tę kwestię na forum UE. - Na dłuższą metę niemożliwe jest, aby każdy kraj sam próbował zająć się problemem, który może zaraz potem wybuchnąć w sąsiednim państwie - powiedział Niinisto.

Źródło: Radio ZET/AFP