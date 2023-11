"Polski rząd zombie", "Jest to blef". Zagraniczne media kpią z nowego rządu PiS

Polska ma nowy, dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego. W poniedziałek 27 listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł gabinet utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier ma teraz 14 dni na uzyskanie większości w Sejmie, tyle że żadna z partii opozycyjnych nie chce wchodzić w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. Rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Polsat News przekazał, że exposé premiera Morawieckiego przedstawione zostanie najpewniej 11 grudnia.

Zagraniczne media o nowym rządzie PiS: "jest to blef, "rząd zombie"

Zaprzysiężenie nowego rządu było szeroko komentowane przez światowe media. Portal Politico pisze, że Andrzej Duda zaprzysiągł "rząd zombie", którego kadencja będzie prawdopodobnie wynosić maksymalnie 14 dni". "Mimo kilkutygodniowych prób rozmów z parlamentarzystami opozycji Morawiecki nie był w stanie wykazać, że jakiekolwiek inne partie są skłonne do współpracy z nim" – czytamy. Politico zauważa, że po raz pierwszy w rządzie kierowanym przez PiS większość ministrów stanowią kobiety.

"Morawiecki przedstawił rząd, ale jest to blef, który potrwa tylko 14 dni. PiS wspólnie z Suwerenną Polską faktycznie utracili kontrolę nad Sejmem po wyborach, które odbyły się w zeszłym miesiącu" – wyjaśnia włoska gazeta "Il manifesto".

Włoska agencja prasowa ANSA komentuje, że "PiS stara się rządzić mniejszością". "Opozycja określiła tę operację jako »farsę« mającą na celu opóźnienie nominacji Tuska na premiera" – pisze i dodaje, że Jarosław Kaczyński nie ukrywa nadziei na odzyskanie parlamentu w najbliższej przyszłości.

Chorwacki niezależny portal Telegram.hr pisze o "farsie wyreżyserowanej przez prezydenta". "Nowy rząd Polski został zaprzysiężony, choć prawdopodobnie przetrwa tylko do grudnia. Trzy proeuropejskie partie pod wodzą Tuska zdobyły przekonującą większość w Sejmie i zadeklarowały gotowość do utworzenia rządu" – wyjaśnia.

Francuski dziennik "Le Monde" podkreśla, że prezydent Duda powierzył zadanie sformowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu wbrew arytmetyce parlamentarnej. "Tusk potępił nominację Morawieckiego, zarzucając prezydentowi z obozu populistycznych nacjonalistów »grę na czas«" – czytamy.

"El Mundo": przedostatni akt farsy

"Polski prezydent zaprzysiągł rząd, który za 14 dni przestanie istnieć. Uroczystość stała się przedostatnim aktem farsy, którą PiS uparł się zaprezentować za zgodą głowy państwa" – stwierdza "El Mundo". "Andrzej Duda wywodzi się z PiS i fakt, że dał się nabrać na to, co opozycja określiła mianem »żenującego spektaklu«, wzmacnia podejrzenia o jego interesie w zostaniu spadkobiercą prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego" – dodaje hiszpańska gazeta.

"Gabinet Morawieckiego nie otrzyma wotum zaufania w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ponieważ ustępująca partia Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości w obecnym parlamencie, mimo że w wyborach 15 października zajęła pierwsze miejsce" – wyjaśnia Bloomberg.

Źródło: Radio ZET