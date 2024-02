Ponad 100 osób inwigilowanych Pegasusem? "Materiały trafiały do TVP"

Premier Donald Tusk w oświadczeniu na początku posiedzenia Rady Gabinetowej, która odbyła się 13 lutego, mówił o kwestii bezpieczeństwa i podkreślał, że jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji. Tusk nawiązał również do kwestii Pegasusa. - Mam w tej chwili ujawniony dokument, ale to jest tylko próbka tych dokumentów, które są do pańskiej dyspozycji, panie prezydencie. Zobowiązałem ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego do przekazania - jeśli będzie pan zainteresowany - kompletem dokumentów, które niestety - mówię bez satysfakcji - potwierdzają w stu procentach zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa - mówił szef rządu.

Podkreślił, że lista "ofiar tych praktyk" jest bardzo długa. - Ten dokument, który mam tutaj w ręku, potwierdza niestety to, czego się najbardziej obawialiśmy, że z inicjatywy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwrócono się o sfinansowane zakupu Pegasusa do Funduszu Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez pana ministra (Zbigniewa) Ziobrę - dodał. - Komplet dokumentów będzie do pańskiej dyspozycji - podkreślił premier, zwracając się do prezydenta.

Ofiary Pegasusa? Bosacki: moim zdaniem to powyżej 100 osób

Marcin Bosacki z KO, który w środę był gościem programu "Tłit" w Wirtualnej Polsce, mówił, że zmanipulowane treści, pozyskane z telefonów inwigilowanych, były przekazywane do TVP po to, aby "wykorzystywać je propagandowo na rzecz PiS".

- Najbardziej znanym przypadkiem tego typu jest kwestia Krzysztofa Brejzy […] Stworzono ponad 100 programów na podstawie zmanipulowanych treści z jego telefonu - mówił polityk. Dodał, że informacje z telefonów prokurator Ewy Wrzosek i Romana Giertycha również trafiały do TVP.

Bosacki przekonuje, że w całej aferze może być mowa nawet 100 przypadkach nieuzasadnionych inwigilacji. - Moim zdaniem to jest liczba powyżej stu osób - powiedział poseł KO. Jak wskazuje, na liście najpewniej znajdują się przeciwnicy PiS lub osoby podejrzewane o nielojalność wobec władz partii.

- W PiS jest powszechna obawa, że Pegasusa m. in. kupiono, żeby zbierać haki na osoby wysoko postawione we własnym obozie. Kiedy kupiono Pegasusa, ta broń cybernetyczna była uznawana za niewykrywalną, dlatego była tak powszechnie używana - dodał Bosacki.

Źródło: Radio ZET/ Wirtualna Polska