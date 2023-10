„Ponieśliśmy porażkę”. Mentzen: czuję się odpowiedzialny za ten wynik

Konfederacja według sondażu Ipsos uzyskała 6,2 proc. poparcia, co może przełożyć się na 12 mandatów w Sejmie. Lider ugrupowania mówił o „porażce”. - To wynik sondażowy, on może się jeszcze zmienić, choć nieznacznie. Mieliśmy wywrócić ten stolik, ale wszystko wskazuje na to, że się nie udało – mówił Mentzen.

Mentzen po ogłoszeniu wyników wyborów: czuję się odpowiedzialny

„Podobnie jak poprzednio, będziemy psuć samopoczucie pozostałym partiom, widząc świat inaczej niż oni. Będziemy mówić prawdę, niezależnie od tego, ilu osobom to nie będzie się podobało. Będziemy stać na straży wolności, własności i sprawiedliwości” – napisał Menzten.

„Czuję się odpowiedzialny za ten wynik. Przez ostatni rok dałem z siebie wszystko, ale okazało się, że było to zdecydowanie za mało. Wiele razy, gdy ktoś mnie pytał, co było największą porażką w moim życiu, odpowiadałem, że ta dopiero przede mną. Być może wreszcie nadszedł ten dzień, który mogę nazwać największą porażką w moim życiu. Gdy emocje opadną, na spokojnie zastanowię się, co z tym zrobić i jakie wnioski wyciągnąć” – dodał.

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 200 mandatów, Koalicja Obywatelska - 163, Trzecia Droga - 55, Lewica - 30, Konfederacja - 12 - wynika z sondażu Ipsos.