"Popełniliśmy bardzo ciężki błąd". Mocne wyznanie Kaczyńskiego w Sejmie

We wtorek 16 stycznia 2023 roku ruszyło kolejne posiedzenie Sejmu. Zgodnie z przewidywaniami posłowie PiS postanowili upomnieć się o swoich skazanych prawomocnie kolegów - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywają obecnie w więzieniu. Politycy PiS skandowali przez kilka minut: "uwolnić posłów" i bili brawo. Na sejmowej galerii obecne były żony skazanych polityków.

Po wyjściu z sali obrad na pytania dziennikarzy odpowiadał Jarosław Kaczyński. Jednym z poruszonych tematów był raport NIK dotyczący wydatków spółek Skarbu Państwa za czasów rządów PiS - miażdżący na ugrupowania Kaczyńskiego.

Kaczyński: popełniliśmy bardzo ciężki błąd

- Najwyższa Izba Kontroli jest tak skonstruowana, że nie spełnia wymogów urzędu państwowego i tego w ogóle nie można poważnie brać pod uwagę. Na jej czele stoi człowiek, który w moim przekonaniu powinien sam stanąć przed sądem i gdyby stanął przed uczciwym sądem to długo nie wyszedłby z więzienia- stwierdził Kaczyński.

Dziennikarze przypomnieli prezesowi PiS, że Marian Banaś został wybrany na szefa NIK głównie głosami jego partii, a politycy PiS określali go jako "kryształowego" i "niezwykle uczciwego". Kaczyński odparł, że w tej sprawie jego partia "popełniła bardzo ciężki błąd".

Dlaczego zatem PiS nie podejmowało zmierzających do odwołania Mariana Banasia z NIK? - Ponieważ ma kadencję. Prokuratura może działać kiedy jest uchylony immunitet, a większości do uchylenia immunitetu żeśmy nie mieli, bo niektórzy nasi sojusznicy nie chcieli głosować za tym, by uchylić mu immunitet - przypomniał Kaczyński.

NIK złożyła 10 zawiadomień do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez sześć spółek z udziałem Skarbu Państwa i cztery fundacje. Chodzi o udaremnienie przeprowadzenia kontroli dotyczącej zasad przekazywania darowizn, a także wydatków na sponsoring, zakup usług medialnych, prawnych i doradczych.

Źródło: Radio ZET