Popis Ogórek na antenie TVP. Porównała się z Hołownią, "nie miał tak trudno, jak ja"

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji posłowie zdecydowali o wyborze Szymona Hołowni na marszałka Sejmu. To nie mogło umknąć uwadze TVP Info. Szczególnym echem odbiła się w mediach wypowiedź Magdaleny Ogórek, która w programie "W tyle wizji" porównała się z Szymonem Hołownią.

Magdalena Ogórek porównuje się do Hołowni. "Zazdroszczę mu"

- Dominika Wielowieyska dzisiaj siedziała w telewizji komercyjnej i powiedziała, że to, że Hołownia to jest człowiek, który wywodzi się z talent show, to go nobilituje, jako marszałka Sejmu - mówiła Magdalena Ogórek.

W tym miejscu należy przypomnieć, że związana obecnie z TVP Info Magdalena Ogórek, wcześniej startowała do Senatu z list SLD. Była też kandydatką tej partii na prezydenta w 2015 roku. To właśnie do wyborów z 2015 nawiązała na antenie. - To jest showmeństwo na użytek Sejmu. Zazdroszczę Szymonowi Hołowni, że nie miał tak trudno, jak ja w 2015 r. - powiedziała.

Ogórek uderza w wykształcenie. Hołownia ma maturę

Publicysta znany z prawicowego nastawienia Stanisław Janecki nawiązał do epizodów Magdaleny Ogórek w serialach, w których pojawiała się przed wejściem do polityki. - Ciebie to nie nobilitowało? - zapytał. - Bo ty się nie zaliczasz do kategorii, ale to lepiej, bo ja bym się nie chciał zaliczać do tego towarzystwa - dodał.

- Ale to jednak bolało. Miałam wtedy 35 lat, spełniłam obwiązek konstytucyjny, uważano mnie za osobę wykształconą, a pan Szymon Hołownia ma maturę. W jego przypadku talent show było wartością dodaną, a mi wytykano seriale - powiedziała.

"Boję się, że marszałek Sejmu stanie się podcastem"

Magdalena Ogórek dodała: - Nauczyłam się, że jak salonu nie pocałujesz w pierścień, jak nie jesteś namaszczony, to masz inne traktowanie medialne. Jednocześnie pochwaliła Szymona Hołownię. - Było widać, że on rozumie powagę chwili, wie, jakiego zaszczytu dostąpił, gratulujemy - powiedziała.

Nie zabrakło też obaw co do przyszłych działań Szymona Hołowni. - Ja się boję, że to będzie skręcało w taką stronę. Marszałek Sejmu stanie się podcastem, będzie tabloidowo, będzie tiktokowo. Natomiast niektóre wypowiedzi są dla mnie niezrozumiałe - stwierdziła Ogórek.

