Popłoch w szeregach PiS. "Zaczynamy przegrywać z Tuskiem"

Wybory parlamentarne 2023 mogą przerwać okres 8-letnich rządów koalicji Zjednoczonej Prawicy. Sondaże z ostatnich tygodni dają PiS-owi pierwsze miejsce, ale bez większości do samodzielnego rządzenia. O tym, jak kampanijna strategia jest odbierana w szeregach partii rządzącej, opisała Wirtualna Polska.

Niektórzy lokalni działacze "niepokoją" się, że "kampania buksuje" i że "ludzi nam życzliwych trzeba słuchać, a nie się obrażać". Nawiązali w ten sposób do wywiadu w prorządowym serwisie wPolityce.pl z prof. Arkadiuszem Jabłońskim, który krytykował PiS za oparcie kampanii tylko na "antytuskizmie".

Wybory 2023. Lokalni działacze PiS drżą o wyniki

- To troskliwa życzliwość i sugestia, że musimy zrobić coś więcej. Nie możemy osiadać na laurach. Musimy słuchać wszystkich stron i analizować wszystkie warianty działań - mówił jeden z informatorów WP w szeregach partii rządzącej.

Według sztabowców PiS "straszenie Tuskiem" ma mobilizować twardy elektorat. "Według sztabowców nic tak nie stymuluje negatywnych emocji u zwolenników obecnej władzy, jak przypominanie o Tusku" - napisało WP.

Lokalni działacze nie negują wykorzystywania byłego premiera do atakowania opozycji, ale ich zdaniem w kampanii PiS powinno dziać się więcej. - Niektórzy z nas walczą o przetrwanie. A dla nas kampania i wyniki wyborów to dziś loteria. Nie wiemy, czy wszystko idzie w tym kierunku, w którym powinno - mówił anonimowo jeden z polityków PiS.

Inny rozmówca dodaje: - Walenie w Tuska - OK, ale to chyba za mało. Myśmy się za bardzo na tym zafiksowali. Jasne, trzeba o nim mówić, ale moim zdaniem zgubiliśmy gdzieś proporcje. Mamy naprawdę superprogram. Sporo fajnych propozycji. I co? Nie rozmawiamy o tym, nie przebijamy się z tym w mediach, za bardzo skupiamy się na przeciwniku. Czy jesteśmy w stanie na tym dojechać do trzeciej kadencji? Nie wiem.

Co na to centrala? Zdaniem WP sztab partii rządzącej uważa, że PiS ma "dużo lepsze sondaże niż te publikowane w mediach" i że "pozytywna kampania nikogo nie przekonuje", a kluczem do sukcesu jest rozbudzenie emocji, skrajna polaryzacja i zderzenie ze sobą dwóch wizji Polski: PiS i Tuska.