Poruszające wystąpienie w Sejmie. Chwilę później rozległy się brawa

29 listopada to szósty dzień pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Obrady transmitujemy na RadioZET.pl. Posłowie przegłosowali już nowelę ustawy w sprawie niedziel handlowych. Następnie rozpoczęło się czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy zakładającej wprowadzenie podwyżek dla pielęgniarek.

Projekt nowelizacji wraz z podpisami obywateli popierających go złożono w Sejmie w maju 2023 roku. Pierwsze czytanie przeprowadzono na posiedzeniu izby 13 lipca. Następnie skierowano go do dalszych prac w sejmowej Komisji Zdrowia i sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W przypadku ustaw i projektów ustaw, które nie przeszły całej ścieżki legislacyjnej, a są inicjatywą obywatelską, nie obowiązuje zasada dyskontynuacji wraz z zakończeniem kadencji parlamentu. Stąd w nowym Sejmie procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o sposobie ustalania wynagrodzenia pielęgniarek rozpoczęło się od początku.

– Sytuacja pielęgniarek i położnych nie zmieniła się i nie zmienia. Nie zmienia się także świadomość na temat realiów wykonywania tych zawodów, my towarzyszymy człowiekowi od narodzin do śmierci. Bez nas nie zostaniecie państwo zoperowani, bo to my przygotowujemy bloki operacyjne do pracy. To my asystujemy przy znieczulaniu. To my przygotowujemy pacjenta do zabiegu. Zakładamy cewniki, robimy EKG, obsługujemy respiratory. To nie jest łatwa sprawa – mówiła w Sejmie przedstawicielka komitetu inicjatywy ustawodawczej.

– Stanęłyśmy na pierwszej linii frontu przy pandemii COVID-19. Naszym zadaniem jest niesienie pomocy. Zawsze jesteśmy gotowe do działania. Stoję tu, bo to my potrzebujemy teraz waszej pomocy. Jest nas za mało. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5,3 pielęgniarki. Średnia unijna to 9,3 – kontynuowała.

– Statystyka, niestety, w najbliższych czasach będzie się pogarszać. Brakuje młodych w naszym zawodzie. Średnia życia pielęgniarek to 62 lata. Dla porównania, średnia życia kobiet w Polsce to 82 lata. Przeciętna pielęgniarka żyje krócej od przeciętnej Polki – dodała.

Na koniec swojego wystąpienia Krystyna Ptok zadała politykom kilka pytań: – czy kiedykolwiek ktoś z państwa zamykał worek ze zwłokami, czy kiedykolwiek widzieliście człowieka duszącego się własną krwią, czy byliście kiedykolwiek poturbowani przez człowieka, próbując ratować jego zdrowie i życie, czy kiedykolwiek ktoś patrzył wam głęboko w oczy i prosił, byście nie pozwolili mu umrzeć albo żebyście skończyli jego cierpienie i uwolnili od bólu, czy kiedykolwiek czuliście zapach gnijącego ciała ludzkiego. – My znamy te wszystkie uczucia, one są częścią nas. Proszę, nie mówcie, że chodzi tylko o pieniądze – podsumowała.

– Dziękuję bardzo. Dziękuję przedstawicielce komitetu inicjatywy ustawodawczej. Cieszę się, że ten projekt, który wyrósł z waszej pracy i determinacji, o której w tak poruszający sposób pani mówiła, jest procedowany na początku kadencji tej izby. Chcemy pokazać obywatelom, że to jest bardzo ważna rzecz i słuchamy waszego głosu – powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Na sali rozległy się brawa.

Pielęgniarki z szansami na podwyżki

Proponowana w nowelizacji zmiana dotyczy podwyższenia współczynnika pracy dla czterech z dziesięciu grup zawodowych. Poprawka ma na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy gwarantowanymi najniższymi wynagrodzeniami zasadniczymi pracowników należących do grupy stażystów, lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji oraz grupy pozostałych zawodów medycznych związanych bezpośrednio z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami podstawą ustalenia współczynnika pracy na danym stanowisku jest wymagane wykształcenie lub specjalizacja, jednocześnie ustalanie poziomów najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych i pracowników działalności podstawowej ma następować tylko raz w roku, w stałej dacie 1 lipca każdego roku kalendarzowego. Skutkiem tego jest to, że część pracowników otrzymuje wynagrodzenie niższe, niż wynika to z ich faktycznych kwalifikacji.

"W praktyce pracownicy uzyskują wyższe poziomy wykształcenia i kwalifikacji systematycznie w sposób ciągły przez cały rok. Pracownicy mogą przedłożyć podmiotom leczniczym dokumenty potwierdzające zakończenie kształcenia i podniesienie kwalifikacji dopiero po ich formalnym odebraniu od podmiotów kształcących i często nie jest to możliwe do wykonania bezpośrednio przed 1 lipca danego roku. Z kolei pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia w wynagrodzeniu pracownika tego, że w związku z nabyciem wyższych kwalifikacji został zaliczony do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy określonym w załączniku do ustawy, a przecież podmioty lecznicze od razu korzystają z nowych umiejętności i podniesionych kwalifikacji pracowników" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

