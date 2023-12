Poruszenie pod TVP. "Pisowska hołota jest niebezpieczna", "szybko poszło"

Posłowie PiS od wtorku "okupują" siedzibę TVP, sprzeciwiając się zmianom w mediach publicznych, które przeprowadzają nowe władze. Politycy krzyczą o "końcu demokracji" i "zamachu na wolność słowa". W gmachu na Woronicza regularnie pojawiają się m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek czy Elżbieta Witek.

Były wicepremier Jacek Sasin zapowiedział, że protesty będą trwały "dopóki będzie trzeba", a przedstawiciele PiS będą zmieniali się w trakcie 10-osobowych dyżurów. Z kolei zgodnie z informacjami Onetu plan PiS zakłada także organizowanie protestów w wielu miastach z wielką manifestacją w Warszawie na czele.

Barierki pod TVP. W sieci pojawiły się nagrania

Można więc założyć, ze sytuacja prędko się nie uspokoi. Jak w takim kontekście interpretować to, co dzieje się pod siedzibą na Woronicza? Jak przekazał reporter TVN24 Sebastian Napieraj, na podstawie decyzji "zarządcy obiektu" zamontowano barierki przed budynkiem.

W kolejnym wpisie na Twitterze Napieraj udostępnił jeszcze jedno nagranie, na którym widać grupę mężczyzn, montujących ogrodzenie. "Barierki już stoją" - czytamy.

W mediach społecznościowych część internautów bądź komentatorów powiązanych ze środowiskami prawicowymi skrytykowała tę decyzję. Pojawiły się nawiązania do usunięcia analogicznych barierek spod Sejmu przez marszałka Szymona Hołownię. "To te spod Sejmu?", "szybko poszło" - to tylko niektóre z nich. Część utrzymana jest jednak w pozytywnym tonie, jak np. "I dobrze. Pisowska hołota jest niebezpieczna".

Być może ogrodzenie zainstalowano z uwagi na zapowiedzi polityków PiS odnośnie kolejnych demonstracji "w obronie wolnych mediów", która mają się odbywać przed budynkiem.

Nowe "Wiadomości" TVP. Gdzie oglądać?

W środę o godz. 19:30 po raz pierwszy od wielu lat nie wyemitowano głównego wydania "Wiadomości" TVP. Zamiast tego na ekranie pojawił się dziennikarz (przez lata związany z telewizją publiczną) Marek Czyż, który wygłosił specjalne oświadczenie i zaprosił widzów na pierwsze wydanie nowego serwisu informacyjnego.

W czwartek 21 grudnia Marek Czyż poprowadzi nowe "Wiadomości" TVP. Zaplanowane są tradycyjnie na godz. 19:30. Gdzie oglądać "Wiadomości" TVP? Oprócz telewizji będzie je można zobaczyć w internecie, a relację na żywo z pierwszego wydania odświeżonego serwisu państwowej telewizji będzie można śledzić na RadioZET.pl.

Zmiany w TVP. Sienkiewicz zdecydował ws. zarządów i rad nadzorczych

Resort kultury poinformował, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Powołał też nowe rady nadzorcze spółek, które z kolei powołały ich nowe zarządy.

To następstwa przyjętej we wtorek przez Sejm uchwały ws. "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP". To ona ma stanowić podstawę prawną zmian, które obecnie dokonują się w państwowych mediach. W środę do gmachu na Woronicza weszli już przedstawiciele nowych władz, a TVP Info przestało działać.

