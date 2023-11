Poruszenie podczas orędzia Dudy w Sejmie. Posłowie aż wybuchnęli śmiechem

Andrzej Duda wygłosił orędzie podczas pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Prezydent rozpoczął swoje przemówienie od pochwalenia bardzo dużej frekwencji wyborczej. - To wielka rzecz, to wielki sukces polskiej demokracji. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach parlamentarnych. Dziękuję z całego serca - mówił. Zdaniem Dudy demokracja w Polsce nigdy nie była tak silna i jest najsilniejsza w całej historii.

Następnie prezydent przeszedł do tematu demokracji i rozstrzygania sporów przy urnie wyborczej. - Polacy ponownie uwierzyli, że ich głos ma znaczenie - mówił. Duda zaapelował po tym do posłów i posłanek X kadencji - Wyrazem szacunku, ale też szacunku wobec wyborców powinno być to, że każdy klub parlamentarny, każdy, nawet ten najmniejszy, będzie miał wskazanego przez siebie reprezentanta w Prezydium Sejmu. To powinien być dobry i stały zwyczaj parlamentarny - te słowa spotkały się z salwą oklasków ze strony posłów PiS.

Śmiech w Sejmie podczas orędzia Andrzeja Dudy

- Warto pamiętać, że w demokracji jest tak, że ci, którzy dzisiaj sprawują władzę czy jutro będą ją sprawować, za jakiś czas znajdą się w opozycji. Niestety rządzący niezależnie od opcji politycznej zbyt często zapominają o tym oczywistym fakcie - powiedział prezydent. Te słowa wywołały salwę oklasków na sejmowej sali.

Następnie Duda powiedział, że nie zgodzi się na żadne próby ograniczania, podważania oraz kwestionowania konstytucyjnych uprawnień prezydenta. - Z dwóch kadencji, przez które pełnie swój urząd zostało mi zaledwie 20 miesięcy urzędowania - tutaj wypowiedź prezydenta na chwilę przerwali skandujący swoje zadowolenie politycy opozycji.

- Nie robię tego i nie będę robił dla siebie, ale dla Polski i dla kolejnych prezydentów, którzy przyjdą po mnie - po tych słowach Dudy padły gromkie oklaski od polityków Prawa i Sprawiedliwości.

- Chce z tego miejsca powiedzieć wszystkim formacjom politycznym: ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa obietnic wyborczych. Ja swoje słowa traktuję niezwykle poważnie. Wy też macie obietnice, które złożyliście Polakom i bardzo proszę, zrealizujcie je - mówił dalej Duda, po czym na sali rozległ się śmiech.

Źródło: Radio ZET

Rozkład miejsc w Sejmie. Tak usiądą posłowie nowej kadencji 8 Zobacz galerię fot. Twitter/Jacek Czarnecki